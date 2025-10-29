Nuo sidabro medalių skiria viena pergalė

Pakišo koją tauragiškiams
„Visą savaitę buvau nusivylęs, o šiandien didžiuojuosi savo žaidėjais“, - pareiškė Davidas Muslera Rodriguezas.
Ispano vadovaujamas Vilniaus BFA kolektyvas jau nebeturi vilčių pasiekti prizininkų pakylą, bet kaunasi dėl kiekvieno taško. Tuo įsitikino Tauragės „Tauras“, akistatoje su BFA praradęs labai svarbius taškus konkurencijoje dėl antrosios vietos.
Namuose žaidę tauragiškiai pirmavo po pagaliau savo pirmąjį įvartį įmušusio tituluotojo prancūzo Serge Nyuiadzi kirčio. Vilniečiai atsakė Patriko Pranckaus dubliu, pabaigoje nulėmusiu jų pergalę 3:2 prieš mažumoje likusius varžovus.
Liko vos žingsnis
„Tauro“ kluptelėjimu pasinaudojo Klaipėdos „Neptūnas“, susigrąžinęs antrąją vietą. Klaipėdiečiai namuose jau 7-ąją min. ėmė atsilikinėti nuo „Kauno Žalgirio“ B, tačiau iki pertraukos atstatė pusiausvyrą, o antrajame kėlinyje įrodė pranašumą 3:1.
„Neptūnas“ įgijo 3 taškų persvarą prieš „Taurą“ lenktynėse dėl sidabro bei kelialapio į pereinamąsias rungtynes į A lygą. Klaipėdiečiai šį penktadienį Raudondvaryje žais 29-ojo turo rungtynes su Kauno rajono "Hegelmann" B komanda. Pergalės atveju "Neptūnas" jau užsitikrins sidabro medalius, nes turi tarpusavio pranašumą akistatose su "Tauru".
Jau aišku, kad sidabro laimėtojų lauks du mačai su 9-ąją vietą A lygoje užėmusiais Vilniaus „Riteriais“.
Stadiono krikštas
Dėl medalių dar pakonkuruos ir Plungės „Babrungas“. Iki praėjusio savaitgalio žemaičiai nuo trečiosios pozicijos atsilikinėjo net 6 taškais. „Taurui“ pralaimėjus, plungiškiams liko tik nugalėti patiems.
Užduotį jie įvykdė su kaupu – namuose 4:1 sutriuškintas „Hegelmann“ B kolektyvas. Du įvarčius (25 ir 36 min.) šeimininkams pelnė Pablo Duarte. Puolėjas iš Paragvajaus, į Plungę grįžęs po pusantrų metų pertraukos, per tris pastaruosius turus pasižymėjo jau triskart.
Pretendentų tarpusavio pjautynes ramiai stebi Vilniaus rajono „TransINVEST“, jau užsitikrinęs Pirmos lygos auksą bei bilietą į A lygą. Pirmenybių lyderiai savaitgalį sužaidė pirmąsias jau oficialias rungtynes savo naujutėlaičiame stadione Galinės kaime.
Pralaimėjimas 1:2 „Šiaulių“ dubleriams ne itin nuliūdino komandos sirgalius, nes Mariaus Stankevičiaus auklėtiniai jau įvykdė svarbiausią sezono tikslą. Tuo tarpu lyderius įveikusiems šiauliečiams ši pergalė gali lemti išgyvenimą lygoje.
Trenerių įtaka
Iš paskutinės vietos pasprukę šiauliečiai su 23 taškais pavijo „Nevėžį“. Kėdainių komanda prieš šį turą pakeitė trenerį, tačiau gavo niuksą 0:2 nuo Panevėžio „Ekrano“. Akistatos išvakarėse „Nevėžio“ vairą iš Latvijos specialisto Dmitrijaus Kalašnikovo perėmė patyręs kaunietis Vitalijus Stankevičius.
Atkakliose rungtynėse Kėdainiuose buvo parodytos 9 geltonos kortelės, o jų baigtį nulėmė „Ekrano“ legionierių duetas – Faisalas Yusufas (54 min.) ir Daiya Sengoku (61 min.). Pergalė panevėžiečiams su 26 taškais dar garantuoja visiškos ramybės, bet gerokai sustiprino jų šansus neiškristi į antrąją lygą.
Save už plaukų į viršų traukia ir Jonavos „Be1“ futbolininkai. Treneriui iš Lenkijos Mikolajui Raczynskiui pavyko taip motyvuoti savo auklėtinius mūšyje su tiesioginiu konkurentu dėl išlikimo „Panevėžiu B“ (21 taškas), kad jie jau antrojo kėlinio pradžioje pirmavo triuškinamai – 4:0.
Svečiai atsakė tik savo senbuvio Arseno Slobodiano rezultatyviu kirčiu 51-ąją min. - 4:1. „Be1“ ekipa, kuriai tai buvo jau trečioji pergalė per pastaruosius penkis turus, su 24 taškais bent laikinai pabėgo iš iškritimo zonos į 13-ąją poziciją.
Jaučiasi nugalėtojais
„Žinant kokios sudėties pradėjome sezoną ir kaip atrodome dabar, galiu jaustis kaip lygos nugalėtojas“, - svarstė Marius Šluta.
Jo diriguojama Mažeikių „Atmosfera“ 2:0 pranoko „Jonavos“ futbolininkus. Rungtynių klampioje Jonavos stadiono vejoje baigtį lėmė japono Musashi Fujiyoshi (35 min.) ir nigeriečio Kazeemo Ojo Aderounmu (48 min.) rezultatyvūs išpuoliai. Po šios pergalės „Atmosfera“ gerokai sustiprino savo galimybes finišuoti 6-ojoje pozicijoje, nors sezono pradžioje ilgai vilkosi turnyro lentelės apačioje.
Tarp „Atmosferos“ ir „Jonavos“ įsiterpęs Vilniaus „Žalgiris“ B svečiuose 0:1 nusileido Kretingos „Minijai“. Savo aikštėje žaidę vilniečiai turėjo visus šansus laimėti, nes svečiai nuo pat 10-osios min. buvo priversti žaisti mažumoje – iš aikštės buvo išvytas gynėjas iš Malio Bekaye Diawara. Vis dėlto jaunieji žalgiriečiai savo progomis nepasinaudojo, o kretingiškis Deividas Pipiras prieš pat pertrauką smogė neatremiamai.
