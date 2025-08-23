Pagerbė Kauno futbolo asmenybes

Susitiko veteranai
Kaunas nuo seno garsėja kaip futbolo lopšys, o jo asmenybės paliko savo pėdsaką ne tik visoje Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Apie tai dar sykį priminė Kauno apskrities futbolo federacija (KAFF), surengusi veteranų turnyrą, skirtą atminti anapilin iškeliavusius futbolo žmones.
Į aikštę žengė keturios komandos (žaidėjai – per 60 metų). Visos ekipos įmušė įvarčių.
Turnyrą laimėjo Kauno veteranai, finale 2:0 įveikę svečius iš Alytaus. Trečią vietą iškovojo Utenos futbolininkai, 2:1 pranokę Jonavos kolektyvą.
Geriausiais komandų žaidėjais išrinkti Antanas Andriuškevičius (Kaunas), Artūras Krušna (Alytus), Kęstas Vaitkevičius (Utena) ir Aldevinas Pabalys (Jonava).
Peržiūrėjo ir archyvus
Pagerbti komandų vadovai: Raimundas Bertašius, Artūras Labukas, Aleksandras Janovskis.
Kauno senjorų futbolo klubo vadovui Danieliui Bučinskui įteiktas specialus prizas už ilgametį indėlį vystant apskrities futbolo veteranų judėjimą.
129 – tiek bendruomenėje žinomų asmenybių, jau palikusių šį pasaulį, pagerbta bei įamžinta turnyro metu.
„Prieš organizuodami turnyrą su kolegomis iš KAFF ir LFF svarstėme, kad anapilin išėjusios futbolo asmenybės daugeliui sirgalių laikui bėgant pasimiršta. Nors visų prisiminti turbūt neįmanoma, nutarėme aprėpti kuo didesnį būrį buvusių bendražygių“, – pasakojo KAFF garbės prezidentas Romas Pikčilingis.
Jam, drauge su KAFF prezidentu Dainiumi Šumausku, KAFF viceprezidentu Remigijumi Daugėla, atsakinguoju sekretoriumi Mantu Babiansku bei kitais kolegomis, teko nemažai padirbėti, panaršyti archyvuose, kad būtų įamžinta kuo daugiau Kauno futbolui nusipelniusių asmenybių.
Apdovanojo artimuosius
Tarp anapilin iškeliavusiųjų – garsūs futbolininkai, treneriai, vadovai, teisėjai, rėmėjai bei kiti pasaulio sporto karaliui ištikimai tarnavę asmenys.
LFF prezidentas Edgaras Stankevičius, kreipdamasis į turnyro Kaune dalyvius, pabrėžė, kad šis renginys atspindi pagarbą, padėką ir žinią, kad kadaise futbolą puoselėję žmonės nebus pamiršti net ir prabėgus daugeliui dešimtmečių.
Turnyro dalyviai bei anapilin iškeliavusiųjų artimieji apdovanojimus atsiėmė ne tik iš organizatorių, bet ir iš buvusio futbolininko ir trenerio Rimo Strašinsko žmonos rankų, taip pat iš LFF prezidento Juliaus Kvedaro, buvusių „Ranga-Politechnika“ klubo vadovų Algirdo ir Nijolės Paškauskų ir teisėjo Kęstučio Birietos dukrų rankų.
Buvusio daugkartinio Lietuvos čempiono Kauno „Inkaro-Grifo“ klubo prezidento Arvydo Raižio iniciatyva, turnyro savaitę organizatoriai drauge su veteranais aplankė Kauno kapines, kuriose amžino poilsio nugulė futbolo asmenybės.
