Panevėžyje atidarytas pirmasis regione pripučiamas futbolo maniežas

Kaip trečiadienį pranešė miesto savivaldybė, naujasis maniežas sudaro galimybes sportuoti ištisus metus, nepriklausomai nuo oro sąlygų. Įgyvendinant projektą, atnaujinta visa stadiono infrastruktūra: įrengta dirbtinė danga, modernus apšvietimas, persirengimo kambariai su dušais, tualetais, administracinės ir medicininės patalpos, komunikacijų sistema ir sporto inventorius.
Erdvė bus naudojama futbolo treniruotėms, įvairių sporto šakų veikloms, mokyklų užsiėmimams, bendruomenės renginiams bei socialinėms iniciatyvoms.
Panevėžio miesto merė Loreta Masiliūnienė sako, kad atidaryta „erdvė suteiks galimybių stiprėti ir augti jauniesiems futbolo talentams, stiprėti sporto bendruomenei“.
„Šis maniežas yra daugiau nei moderni infrastruktūra – čia bus ugdomas atkaklumas, formuojamas charakteris ir gims pasiekimai, kuriais didžiuosimės visi“, – cituojama ji.
Projektą inicijavęs Panevėžio miesto vicemeras Rytis Račkauskas pabrėžia, kad šis maniežas – tai miesto sporto ateities dalis.
Ne trumpiau kaip trejus metus partneriai – viešoji įstaiga Futbolo akademija „Panevėžys“ ir Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga – kas ketvirtį manieže organizuos nemokamus renginius.
Projektas finansuotas iš kelių šaltinių: 450 tūkst. eurų skyrė Sporto rėmimo fondas, 1 mln. eurų – Švietimo mokslo ir sporto ministerija, likusi dalis – Panevėžio miesto savivaldybės lėšos.
Naujausi komentarai