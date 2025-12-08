Pietų Korėjoje įkalinta moteris, šantažavusi garsų šios šalies futbolininką

Moteris, pavarde Yang (Jang), pernai iš Son heung-mino išviliojo 300 mln. vonų (171 tūkst. eurų), atsiuntusi jam vaisiaus ultragarso nuotrauką ir grasindama ją paviešinti.
Pranešama, kad pinigus ji išleido prabangos prekėms ir dizainerių kūriniams, o vėliau kartu su bendrininku, pavarde Yongas (Jongas), bandė iš JAV futbolo klubo „Los Angeles FC“ žvaigždės išgauti dar 70 mln. dolerių (60 mln. eurų).
Son heung-minui susisiekus su policija, moteris buvo sulaikyta, jai pareikšti kaltinimai.
Seulo centrinis apygardos teismas pirmadienį dvidešimt kelerių metų Yang skyrė ketverių metų laisvės atėmimo bausmę už šantažą, pranešė vietos televizija.
Naujienų agentūra „Yonhap“ paskelbė kad jos bendrininkas Yongas, su kuriuo, kaip pranešama, ji palaikė romantinius santykius, buvo nuteistas kalėti dvejus metus už bandymą šantažuoti.
Abu asmenys kalinami nuo gegužės.
Teisėjas Im Jeong-binas (Im Džongbinas) pirmadienį pareiškė, kad Yang ėmėsi „kraštutinių priemonių“, siekdama pakenkti Son heung-mino reputacijai.
„Tai neapsiribojo paprastais grasinimais ar reikalavimu duoti pinigų – ji ėmėsi dar daugiau veiksmų, pavyzdžiui, informavo žiniasklaidą ir reklamos agentūras, pasinaudodama Son heung-mino, kaip viešo asmens, statusu“, – „Yonhap“ citavo Im Jeong-biną.
Son heung-minas „patyrė didelį psichologinį stresą, bylai iškilus į viešumą“, pridūrė jis.
Pietų Korėjos futbolo rinktinės lyderis praėjusį mėnesį pasirodė uždarame teismo posėdyje ir davė parodymus kaip liudytojas, pranešė vietos žiniasklaida.
Lieka neaišku, ar Yang, kuri, kaip spėlioja vietos žiniasklaida, nutraukė nėštumą, iš tikrųjų laukėsi šio futbolininko vaiko.
„Sužinojusi, kad laukiasi, Yang nepatikrino, kieno tai vaikas“, – sakė teisėjas Im Jeong-binas (Im Džongbinas).
„Nors Yang teigė mananti, kad vaisius yra Son heung-mino, jos parodymai buvo nenuoseklūs ir todėl sunkiai įtikinami“, – pridūrė jis.
33-ejų Son heung-minas, buvęs Londono futbolo klubo „Tottenham“ kapitonas, spalį tapo antru geriausiai apmokamu futbolininku aukščiausioje JAV profesionalų futbolo lygoje (MLS).
