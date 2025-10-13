Po mačo Kaune pažėrė kritikos: tam, kad įvyktų tragedija, nereikėjo įmantrios pasalos

Straipsnyje, pasirodžiusiame leidinyje onet.pl, D. Dobekas rašė, kad rungtynės dar net nebuvo prasidėjusios, o Janas Urbanas jau galėjo išgyventi praėjusių metų déjà vu. Žurnalistas prisiminė, kad debiutuodamas vyriausiojo trenerio poste, Varšuvos „Legia“ atvyko į Vilnių rungtyniauti su „Vėtra“. Komandai atsiliekant 2:0, sirgaliai įsiveržė į aikštę ir pradėjo muštynes.
Tuo tarpu sekmadienį, pažymėjo D. Dobekas, viskas baigėsi signalinėmis raketomis ir vieno lenko perlipimu per barjerus, skiriančius tribūnas nuo aikštės. Be to, keli įžeidinėjimai buvo nukreipti į Lenkijos premjerą D. Tuską.
„Vis dėlto tai buvo nuspėjama. Ministras pirmininkas konfliktavo su sirgaliais nuo tada, kai prieš daugelį metų paskelbė karą stadionų chuliganams“, – rašė D. Dobekas.
Anot jo, premjeras greitai atsidūrė sirgalių taikinyje. Iš Lenkijos tribūnų nuskambėjo skandavimas: „Donaldai, idiote, tavo vyriausybę nuvers chuliganai“.
Žurnalistas toliau aprašė, kaip lietuviai „rūpinosi“ D. Tusko saugumu.
„Galbūt manote, kad kaimyninės šalies ministro pirmininko vizitas užtikrins, jog niekas neliks nepastebėta stadiono apsaugos. Kad tas dvi valandas Dariaus ir Girėno stadionas bus saugiausia vieta pasaulyje. Niekas negalėtų būti toliau nuo tiesos...“ – teigė žurnalistas.
D. Dobekas tikino, kad žiniasklaidos atstovai galėjo į stadioną įsinešti ką tik norėjo – daiktai ir tapatybės nebuvo tikrinamos.
„Jau nekalbant apie tai, kad šį kartą akreditacijos nebuvo asmeninės, todėl jos galėjo patekti į neįgaliotų asmenų rankas, kurie vėliau galėjo įvykdyti kokį nors sabotažo aktą“, – rašė jis ir pastebėjo, kad atstumas tarp spaudos atstovų ir D. Tusko buvo apie keliolika metrų. Pasak jo tam, kad įvyktų tragedija, nereikėjo įmantrios pasalos.
„Rašau tai kaip įspėjimą, nes Lenkijoje tai gali būti problemiška. Dar praėjusį ketvirtadienį niekas neapieškojo mano kuprinės prie įėjimo į Silezijos stadioną rungtynių su Naująja Zelandija metu“, – pridūrė jis.
Primename, kad Dariaus ir Girėno stadione Edgaro Jankausko auklėtiniai 0:2 (0:1) nusileido Lenkijos ekipai. Lietuvos rinktinei šiame cikle liko sužaisti paskutines atrankos rungtynes. Lapkričio 17 dieną Amsterdame lietuviai susitiks su Nyderlandų rinktine.
