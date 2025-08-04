Po pergalės gyrė auklėtinių charakterį

Jau pirmoje atakoje gargždiškių debiutantas Sherwinas Seedorfas privertė padirbėti Gustą Baliutavičių , pastarasis su išbandymu susitvarkė. 16-ąją minutę Danielio Romanovskio perdavimas Eligijui Jankauskui galėjo baigtis įvarčiu, tačiau kamuolys skriejo šalia stačiakampio, netrukus pats E. Jankauskas į priekį išleido Milaną Džokičių, šįkart komandą išgelbėjo Mantas Bertašius.
20-ąją minutę namų ekipa išsiveržė į priekį, kai varžovą suklaidinęs Vaidas Magdušauskas atliko įspūdingą smūgį bei nuginklavo varžovų vartų sargą, vos po kelių minučių Andersonas Cordeiro sumaišties metu rezultatą galėjo padvigubinti. 77-ąją minutę perdavimo iš gilumos sulaukęs Sh. Seedorfas buvo išvestas į greitą ataką, visgi, laiku vartus palikęs G. Baliutavičius tam kelią užkirto.
Rungtynių pabaigoje nutiko nemalonus epizodas – po susidūrimo su varžovu rungtynių nebaigė po keitimo pasirodęs Danielius Jarašius. Jau per pridėtą laiką itin pavojingą baudos smūgį atliko Scotty Sadzoute, tačiau iki išlyginamojo įvarčio tikslumo šiek tiek pritrūko.
Sužaidus 23-iojo „TOPsport A lygos“ rungtynes „Banga“ su 28 taškais rikiuojasi 8-oje turnyro lentelės pozicijoje, savo ruoštu, pralaimėjimą patyrusi Šiaulių ekipa su 35 taškais rikiuojasi ketvirta.
"Turėjome daug netekčių, buvo sunku ir psichologiškai po pasirodymų Europoje su "Rosenborg". Šiauliečiai fiziškai stipri komanda, kurie primeta kovą. Trūko bendravimo, susikaupimo, todėl turėjau daugiau motyvuoti komandą nuo suolo", - dėstė D. Afonso.
Naujausi komentarai