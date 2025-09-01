 Žemaitijos derbyje pranašumą įrodė „Džiugas“

2025-09-26 22:35
alyga.lt inf.

34-asis „TOPsport“ remiamos Lietuvos futbolo A lygos turas startavo Žemaitijos derbiu. Atkaklią kovą tarpusavyje demonstravo Gargždų „Banga“ bei Telšių „Džiugas“, tačiau pergalę rezultatu 1:0 (0:0) svečiuose iškovojo telšiškiai.

13-ąją minutę Aarono Olugbogi bandymas iš toli minimalaus rikošeto pagalba skriejo šalia stačiakampio. Kėlinio viduryje turėjo padirbėti Marius Paukštė – pastarasis apsigynė nuo Sherwino Seedorfo bei Akpe Victory smūgių, pastarasis  37-ąją minutę sustabdė ir Vaido Vagdušausko spirtą kamuolį.

Antrojo kėlinio pradžioje telšiškių gretose įvyko nemalonus momentas – dėl patirtos traumos rungtynių tęsti nebegalėjo Vilius Piliukaitis. Vos atlikus keitimą, gargždiškiai turėjo nuostabią progą pasižymėti, tačiau ja nepasinaudojo – V. Magdušauskas atliko smūgį, vartų sargas kamuolį atmušė priešais save, tačiau Aivaras Emsis smūgiavo tiesiai į M. Paukštę. Vos po keleto momentų V. Magdušauskas sulaukė kamuolio iš Deivido Malžinsko, tačiau spirtas kamuolys ir vėl skriejo į vartininką.

75-ąją minutę pasižymėti galėjo „Banga“, tačiau Sh. Seedorfo smūgis buvo atremtas, o Sido Praleikos bandymą nuo vartų linijos blokavo Lukas Ankudinovas. Netrukus į  rezultatyvią ataką pasileido „Džiugas“, kai Miroslavo Puškarovo šūvį atrėmė Mantas Bertašius, o atšokusį kamuolį iš arti į vartus siuntė Oleksandras Kurcevas.

Po šio susitikimo Andriaus Lipskio auklėtiniai su 41 tašku sąskaitoje išlieka šešti, savo ruožtu, Davido Afonso vadovaujama ekipa su 32 taškais žengia aštunta.

