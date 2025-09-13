 Žemaičiai su nauju vartininku autsaiderių nepalaužė

2025-09-13 00:41
Zigmas Jurevičius

„Namuose norime padovanoti pergalę, todėl ir lipame per save“, - sakė "Džiugo" vairininkas Andrius Lipskis. „TOPsport“ remiamoje Lietuvos futbolo A lygoje taškų sąskaitą papildė autsaideris Alytaus DFK „Dainava“. 28-ajame ture alytiškiai pirmą kartą šiemet nepralaimėjo Telšių „Džiugui“ – 1:1.

Žemaičiai su nauju vartininku autsaiderių nepalaužė / alyga.lt nuotr.

Rungtynėse Telšiuose pirmame kėlinyje daugiau galimybių turėjo namuose žaidę džiugiečiai, tačiau lygiai po penkių mėnesių į vartų stačiakampį sugrįžęs Volodymyras Krynskis žaidė solidžiai. Kitoje aikštės pusėje laimę iš toli pabandė Nikolozas Čikovani – Lietuvos čempionate debiutavęs Danylo Riabenka bandymą atrėmė.

Nemažai gynyboje kentėję dainaviečiai 76-ąją minutę pasinaudojo standartine situacija. Po pakelto kampinio Danielis Alemao galva nukreipė kamuolį į vartus, jam rezultatyvų perdavimą atliko Ernestas Stočkūnas.

Vis dėlto po poros minučių „Džiugas“ atstatė pusiausvyrą: Ronaldas Sobowale atliko perdavimą, jį sustabdė Vilius Piliukaitis – dėkingai atšokusį kamuolį į vartus pasiuntė Oleksandras Kurcevas. Ukrainiečiui tai buvo 9-asis įvartis šiame sezone.

„Pozityvas, kad greit grįžome į kovą, kontroliavome kamuolį, bet trūko to, kas pakeistų rungtynes, kas sukurtų įvartį. Galbūt reiktų sužaisti pragmatiškiau, savo aikštėje užsikrauname papildomą įtampą, kas trukdo, nes svečiuose laimime kur kas dažniau“, - dėstė A. Lipskis.

