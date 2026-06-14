Priimtas sprendimas dėl „Riterių“ tolimesnio dalyvavimo TOPLYGOS pirmenybėse

Pabrėžtina, kad remiantis Drausmės kodekso Kodekso 39 straipsnio 3 dalimi, dalyviai privalo laikytis Drausmės kodekso, LFF įstatų, Varžybų nuostatų ar kitų analogiškų Varžybų organizavimo ir dalyvavimo Varžybose tvarką nustatančių dokumentų, kitų LFF dokumentų bei jos organų ir administracijos sprendimų, taip pat FIFA bei UEFA dokumentų bei jų organų sprendimų.
Klubui buvo suteiktas terminas iki birželio 15 dienos susitvarkyti esamas licencijavimo problemas, tačiau klubas to nepadarė.
Taip pat LFF primena, jog FK „Riteriai B“ komanda buvo pašalinta iš LFF II lygos A diviziono pirmenybių, tad šiuo metu „Riteriai“ neturi dublerinės komandos, žaidžiančios LFF I lygos pirmenybėse arba LFF II lygos pirmenybėse, nors pagal TOPLYGOS nuostatų 13.1 punktą, TOPLYGOJE dalyvaujančių Klubų dublerinės komandos privalo dalyvauti LFF I lygos pirmenybėse arba LFF II lygos pirmenybėse.
Dėl šių priežasčių LFF Drausmės komitetas nusprendė anuliuoti VšĮ Futbolo Klubas „Riteriai“ išduotą A lygos licenciją, suteikiančią teisę klubo komandai dalyvauti 2026 m. LFF TOPLYGOS čempionate.
Birželio 14-ąją į neeilinį posėdį susirinkęs LFF Vykdomasis komitetas apsvarstė klausimą dėl klubų, turinčių teisę dalyvauti TOPLYGOS čempionate sąrašo.
Sulaukęs LFF Drausmės komiteto sprendimo, šiandien LFF Vykdomasis komitetas priėmė sprendimą pašalinti VšĮ Futbolo Klubas „Riteriai“ Klubą ir jo komandą iš TOPLYGOS čempionate turinčių teisę dalyvauti klubų ir jų komandų sąrašo.
Kadangi komanda nesužaidė pusės (50 proc.) rungtynių, jos rezultatai čempionate anuliuojami.
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