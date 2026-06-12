 Reporteris tapo interneto sensacija: paliko eterį dėl išskirtinės galimybės

Reporteris tapo interneto sensacija: paliko eterį dėl išskirtinės galimybės

2026-06-12 14:39
Parengta pagal užsienio spaudą

Argentinos žurnalistas sulaukė didelio dėmesio internete, kai paliko eterį, siekdamas nusifotografuoti su Shakira. Garsi atlikėja pasirodė pasaulio futbolo čempionato atidaryme Meksikoje.

<span>Reporteris tapo interneto sensacija: paliko eterį dėl išskirtinės galimybės</span>
Reporteris tapo interneto sensacija: paliko eterį dėl išskirtinės galimybės / zumapress.com nuotr. ir vaizdo įrašo stop kadras

Ketvirtadienį Kolumbijos dainininkė dalyvavo renginio atidaryme kartu su Nigerijos reperiu Burna Boy Meksiko „Azteca“ stadione.

Tiesiogiai transliuodamas iš stadiono, reporteris Marcelo Benedetto pastebėjo, kaip 49-metė dainininkė su savo palyda eina pro aikštę, ir nusprendė pasinaudoti šia proga.

Pranešęs kolegoms, esantiems studijoje, apie savo ketinimus, Benedetto nutraukė tiesioginį eterį, padėjo mikrofoną ir, palikęs kadrą, nuskubėjo link Shakiros.

Shakira sutiko su žurnalisto prašymu ir noriai pozavo kamerai. Po šios akimirkos Benedetto sugrįžo į transliaciją ir tęsė darbą.

Vėliau Benedetto socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo nuotrauka ir padėkojo dainininkei už tai, kad ši sutiko nusifotografuoti.

Meksiko mieste vykęs renginys buvo pirmasis iš trijų atidarymo ceremonijų. Renginiai suplanuoti šiandien Toronte, o šeštadienį – Los Andžele.

Toronte vyksiančiame renginyje pasirodys Kanados muzikos žvaigždės Michael Bublé, Alessia Cara ir Alanis Morissette. Tuo metu Los Andžele šeštadienį žiūrovus džiugins Katy Perry pasirodymas, prie kurio prisijungs reperis Future, taip pat pasirodys Jasonas Sudeikis, įkūnijantis Tedą Laso, praneša „LadBible“.

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