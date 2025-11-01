Rinktinėms – nauji ir jau patirti išbandymai

Tarp varžovių – estės
2027-ųjų pasaulio moterų futbolo čempionato Europos zonos atrankos burtai lėmė, kad lietuvės C diviziono pirmoje grupėje rungtyniaus su Bosnijos ir Hercegovinos, Estijos ir Lichtenšteino komandomis.
Varžybos vyks 2026 m. kovo, balandžio ir birželio mėnesiais.
Kitose šio diviziono grupėse žais Kroatijos, Kosovo, Bulgarijos ir Gibraltaro atstovės (2), Vengrijos, Azerbaidžano, Šiaurės Makedonijos ir Andoros (3), Graikijos, Farerų salų ir Sakartvelo (4), Rumunijos, Kipro ir Moldovos (5), Baltarusijos, Kazachstano ir Armėnijos (6) futbolininkės.
Grupių nugalėtojos ir dvi geriausios antras vietas užėmusios rinktinės pateks į kitą atrankos etapą.
Latvijos ekipa varžysis B diviziono trečioje grupėje su portugalėmis, suomėmis ir slovakėmis.
Skatina žaisti drąsiai
Šiemet trenerio Tomo Ražanausko vadovaujama Lietuvos futbolininkių rinktinė rungtyniavo Tautų lygos C divizione.
Mūsiškės 1:3 ir 0:1 pralaimėjo juodkalnietėms, o su Azerbaidžano atstovėmis pasidalijo po pergalę – 0:2 ir 5:0.
Spalį lietuvės dalyvavo Baltijos taurės turnyre: 1:0 įveikė Farerų salų komandą, tačiau finale 0:3 pralaimėjo latvėms.
„Norint būti konkurencingam Europoje, pirmiausia būtinas fiziškumas – futbolas greitėja, intensyvėja, laisvų erdvių aikštėje mažėja, reikia gero techninio parengtumo, – svarstė T. Ražanauskas. – Bandome įskiepyti futbolininkėms, kad žaistų drąsiai, pasikliautų savo jėgomis, o meistriškumo jos nestokoja.“
Pabaigtuvės – Amsterdame
Edgaro Jankausko treniruojama vyrų rinktinė 2026 m. pasaulio čempionato atrankos etapą užbaigs lapkričio 17-ąją Amsterdame.
Johano Cruyffo arenoje mūsiškiai susitiks su Nyderlandų vienuolike, kuriai rugsėjo 7-ąją Kaune pralaimėjo 2:3.
„Nepalūžti atsiliekant 0:2 ir sugrįžti į kovą – antgamtiško charakterio bruožas. Turbūt visi jautė, kad gali būti ir trečias, ir ketvirtas įvartis – teoriškai tai galėjo įvykti, bet mūsų žaidėjai įkvėpė vienas kitą nenuleisti rankų, – tąkart Dariaus ir Girėno stadione sakė E. Jankauskas. – Vien pažvelgus į varžovų sudėtį, į klubus, kuriuose žaidžia, gali nukrėsti šiurpas, bet mes akcentuojame, kad ir jie – žmonės, neapdrausti nuo klaidų, tereikia sukurti įtampą, o mes būtent tai padarėme.“
Be to, G grupėje lietuviai 0:1 ir 0:2 pralaimėjo lenkams, 2:2 ir 1:2 sužaidė su suomiais, 0:0 ir 1:1 – su Maltos atstovais.
Naujausi komentarai