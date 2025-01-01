Statistika – viltinga, rezultatas – neigiamas

Mūsų šalies futbolininkai Kaune, Dariaus ir Girėno stadione, 0:2 pralaimėjo Lenkijos nacionalinei komandai, kuri sustiprino savo šansus siekti tiesioginio kelialapio (jį gaus pirmą vietą G grupėje užėmusi ekipa) į 2026 m. pasaulio čempionato finalo turnyrą.
Pirmą įvartį, kurį E. Jankauskas pavadino keistu, lenkų vienuolikės žaidėjas Sebastianas Szymanskis įmušė atlikęs kampinį – kamuolys į Tomo Švedkausko ginamus vartus įskriejo nelietęs nė vieno futbolininko.
„Specialiai nesitreniravau taip smūgiuoti, tačiau prieš varžybas aptarėme galimą variantą, jeigu per kampinį prie varžovų vartininko susitelktų daugiau žaidėjų. Susiklostė būtent tokia situacija. Pabandžiau ir pavyko“, – Lenkijos žurnalistams kalbėjo S. Szymanskis.
„Vienintelis ir pagrindinis mūsų trūkumas – gerai organizuotų atakų nepavyksta užbaigti rezultatyviai. Manau, kad galime mušti įvarčius, bet tam reikia meistriškumo. Daug tokių žaidėjų neturime“, – pripažino E. Jankauskas.
„Jau ne kartą pagalvojau: daug ką lyg ir gerai padarome, bet pozityvaus rezultato vis nėra“, – svarstė gynėjas Justas Lasickas.
Daug ką lyg ir gerai padarome, bet pozityvaus rezultato vis nėra.
Paskutines atrankos etapo rungtynes lietuviai žais lapkričio 17-ąją Amsterdame, Johano Cruyffo stadione, su Nyderlandų vienuolike, kuri šioje arenoje 4:0 sutriuškino suomius.
Rugsėjo 7-ąją mūsiškiai Dariaus ir Girėno stadione po permainingos kovos nusileido Ronaldo Koemano kariaunai 2:3.
I grupėje Estijos rinktinė (3 taškai, ketvirta vieta) savo aikštėje 1:3 pralaimėjo italams, o K grupėje latviai (5 tšk., ketvirta vieta) namuose nesugebėjo įveikti Andoros vienuolikės – 2:2.
D grupėje per Islandijos ir Ukrainos komandų mačą Reikjavike įmušti net aštuoni įvarčiai – šeimininkai neatsilaikė 3:5. E grupėje turkai 6:1 privertė kapituliuoti bulgarus, H grupėje Kipro atstovai 4:0 – San Marino ekipą, I grupėje Norvegijos futbolininkai 5:0 – Izraelio rinktinę.
Rezultatas
Lietuva–Lenkija 0:2 (0:1). 11 741 žiūrovas. Įvarčiai: 15 min. S. Szymanskis (0:1), 64 min. R. Lewandowskis (0:2).
G grupė
1. Nyderlandai 5 1 0 22:3 16
2. Lenkija 4 1 1 10:4 13
3. Suomija 3 1 3 8:13 10
4. Lietuva 0 3 4 6:11 3
5. Malta 0 2 4 1:16 2
Naujausi komentarai