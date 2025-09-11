Šventė Druskininkuose: jubiliejinis žurnalistų futbolo turnyras virs Europos čempionatu

Sporto komplekso „Druskininkai“ stadione vyksiančiose varžybose dalyvaus net 14 šalių atstovai – tokio dydžio sporto varžybų iki šiol dar nėra regėjęs nė vienas Senojo žemyno žurnalistų forumas.
Lietuvai, kaip ir kasmet, atstovaus Lietuvos žurnalistų sąjungos sporto klubo „PRESS‘as“ komanda, kurios gretose – būrys gerai žinomų žiniasklaidos atstovų: Ervinas Kvitkauskas, Marius Bagdonas, Kęstutis Rimkus, Aurimas Tamulionis, Raimundas Celencevičius, Karolis Tretjakas, Romanas Buršteinas, Rimas Mauricas, Zigmantas Jurevičius ir kt.
Šeimininkai šiame turnyre gins prieš metus iškovotą titulą, kai Druskininkuose triumfavo po dešimties metų pertraukos.
Į Lietuvą taip pat atkeliaus ir Vokietijos, Graikijos, Čekijos, Vengrijos, Rumunijos, Serbijos, Lenkijos, Latvijos, Azerbaidžano, Sakartvelo, Armėnijos, Ukrainos bei Baltarusijos komandos. Pastarajai atstovaus nuo diktatoriško režimo pabėgę bei Lietuvoje dirbantys žiniasklaidos atstovai. Graikams, rumunams ir serbams tai bus debiutas tokio pobūdžio turnyre.
„Tarptautinis turnyras Druskininkuose tapo unikalia mūsų profesijos atstovų tradicija, tad pastaraisiais metais vis dažniau pasvajodavome, jog ši šventė galėtų išaugti į Europos čempionatą. Su Lietuvos futbolo federacijos ir miesto pagalba ši ambicija pagaliau virs realybe. Turnyrą organizuojame 20-ąjį kartą ir labai smagu, kad jubiliejiniai metai bus ypatingi dalyvių skaičiumi bei žymi naują šių varžybų etapą“, – teigė turnyrą organizuojančios Lietuvos sporto žurnalistų federacijos ir „PRESS‘o“ vadovas Tautvydas Vencevičius.
Anot jo, šis čempionatas – ne tik sporto, bet ir skirtingų tautų, kultūrų bei žurnalistikos mokyklų susitikimas.
„Čia susirenka žmonės, kurie nori pasidalinti patirtimi, idėjomis ir, žinoma, pasivaržyti aikštelėje. Futbolas vienija, o šiandienos geopolitiniame kontekste tokie susitikimai įgauna dar didesnę prasmę. Ukrainos žurnalistai, kaip ir kasmet, planuoja atvykti ne tik kovoti dėl pergalės, bet ir parvežti į tėvynę humanitarinę paramą – medicinos priemones kariams“, – pasakojo T.Vencevičius.
Išaugusį varžybų mastą ir prestižą puikiai iliustruoja faktas, kad varžybos šiemet vyks net dvi dienas. Penktadienį ekipos sužais tarpusavio mačus dvejose grupėse po 7 komandas, o aštuonios stipriausios žengs į penktadienį vyksiančias atkrintamąsias.
Nugalėtojams ir prizininkams atiteks specialiai turnyrui sukurta „SportCup“ didžiulė taurė ir medaliai. Geriausi čempionato futbolininkams bus įteikti „Noewe Legal“ ir „Švyturys nealkoholinis“ prizai. Specialius marškinėlius visiems čempionato dalyviams pagamino Lietuvos rinktinės aprangos gamintojas „hummel“.
Seniausias Lietuvos kurortas sportui neabejingus žiniasklaidos atstovus priims jau penkioliktus metus iš eilės. 2005 m. pradėtas rengti turnyras startavo Vilniuje, vėliau metams persikėlė į Kėdainius, o nuo 2010 m. šeimininkauja Druskininkuose. Per visą šio turnyro istoriją Lietuvoje jau apsilankė virš dvidešimties šalių atstovai.
„PRESS‘as“ šias varžybas yra laimėjęs penkis kartus. Keturis kartus nugalėtojų taurę virš savo galvų kėlė kaimynai iš Baltarusijos, tris pergales šventė Lenkijos atstovai, dvi Moldova ir Armėnija, po sykį triumfavo čekai, ukrainiečiai ir Vilniaus universiteto Žurnalistikos fakulteto studentai.
Žurnalistų kovos vyks Druskininkų olimpiniame sporto centre penktadienį (12-16 val.) ir šeštadienį (11-15 val.). Įėjimas nemokamas.
Tarptautinio žurnalistų futbolo turnyro nugalėtojai:
2005 m. Minskas (Baltarusija)
2006 m. Vilnius (Lietuva)
2007 m. Varšuva (Lenkija)
2008 m. Vilnius (Lietuva)
2009 m. VU Žurnalistikos institutas (Lietuva)
2010 m. Vilnius (Lietuva)
2011 m. Varšuva (Lenkija)
2012 m. Varšuva (Lenkija)
2013 m. Odesa (Ukraina)
2014 m. Vilnius (Lietuva)
2015 m. Minskas (Baltarusija)
2016 m. Praha (Čekija)
2017 m. Minskas (Baltarusija)
2018 m. Minskas (Baltarusija)
2019 m. Kišiniovas (Moldova)
2020 m. nevyko dėl pandemijos
2021 m. Kišiniovas (Moldova)
2022 m. Jerevanas (Armėnija)
2023 m. Jerevanas (Armėnija)
2024 m. Vilnius (Lietuva)
Naujausi komentarai