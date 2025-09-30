Vilniaus „Žalgirio“ klubo direktoriumi paskirtas Mindaugas Kasperūnas

Antradienį, rugsėjo 30-ąją, vykusiame susirinkime klubo dalininkai aptarė gautas kandidatūras į klubo vadovo postą ir balsavo dėl direktoriaus paskyrimo.
Dalininkų balsavimu (8 už; 5 susilaikė) direktoriumi paskirtas M. Kasperūnas.
Jis šias pareigas atliko ir pastarąjį mėnesį, ankstesnio dalininkų susirinkimo sprendimu.
M. Kasperūnas – praeityje buvo „Žalgirio“ organizuotų aistruolių aktyvus narys, 2009 metais klubui sustabdžius veiklą buvo vienas iš atsikūrusio klubo steigėjų ir direktorius, vėliau dirbo techniniu direktoriumi, ėjo valdybos nario pareigas.
Pastaraisiais metais jis buvo sostinėje įsikūrusios Sekmadienio futbolo lygos prezidentu, taip pat vadovavo paramą į Ukrainą renkančiam fondui „Daiktai frontui“.
Klubo dalininkų susirinkime taip pat buvo renkama nauja klubo valdybos sudėtis. Ją sudarys 7 nariai: M. Kasperūnas, 3 atstovai iš dalininkės Vilniaus miesto savivaldybės, po vieną – atstovaujantį dalininkams įmonėms „cargoGO“, „Ollex“ ir „Valoras“.
