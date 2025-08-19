 Žiniasklaida: pradėtas tyrimas dėl Vilmos Venslovaitienės perimtos Vilniaus „Žalgirio“ klubo dalies

2025-08-19 17:54
BNS inf.

Vilniaus apskrities policija pradėjo ikiteisminį tyrimą aiškindamasi pareigas paliekančios Vilniaus „Žalgirio“ direktorės Vilmos Venslovaitienės dalies klubo perėmimo aplinkybes, antradienį skelbia TV3 naujienų portalas.

Vilma Venslovaitienė
Vilma Venslovaitienė / L. Balandžio/ BNS nuotr.

Tai portalui patvirtino Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Julija Samorokovskaja. Tyrimas atliekamas dėl sukčiavimo ir dokumento suklastojimo ar disponavimo tokiu dokumentu.

Pasak TV3, tyrime teisėsauga aiškinasi V. Venslovaitienės įvykdyto vienos iš 14-os klubo dalių perėmimo aplinkybes.

Vilmos Venslovaitienės įvykdytas Vilniaus „Žalgirio“ vienos iš 14 dalių perėmimas gali užtraukti buvusiai Lietuvos čempionų vadovei baudžiamąją atsakomybę.

Naujienų portalo žiniomis, apie galbūt neteisėtą klubo perėmimą pranešė kita jo dalininkė Eleonora Kasperūnienė. Ši rugpjūčio pradžioje teigė, kad ant negaliojančio 15-os metų senumo dalies klubo pardavimo dokumento atsirado V. Venslovaitienės parašas.

Pasak E. Kasperūnienės, su buvusia „Žalgirio“ vadove dėl to nebuvo susitarta. Dėl to klubo dalininkė kreipėsi į prokuratūrą, kuri medžiagą perdavė Vilniaus apskrities policijai.

TV3 duomenimis, Vilniaus „Žalgirio“ nuosavybės teisė padalinta į 14 dalių.

Dešimt jų priklauso fiziniams asmenimis, dvi – Vilniaus miesto savivaldybei, kasmet klubą remiančiai po 1,4 mln. eurų, po dalį valdo įmonės „Olego transportas“ ir „cargoGo Logistics“.

V. Venslovaitienė rugpjūčio 7-ąją pranešė atsistatydinanti iš Vilniaus „Žalgirio“ direktorės pareigų.

