Žvėrį iš Suomijos pažadinę Kauno futbolininkai nesubyrėjo

Paneigė prognozes
Dariaus ir Girėno stadione palaikomi gausaus sirgalių būrio jaunieji Kauno futbolininkai perrašė savo klubo istoriją. Lietuvos Elitinės jaunimo (iki 18 metų) lygos čempionai sužaidė pirmąsias UEFA jaunimo lygos rungtynes.
Pirmojo atrankos etapo pirmasis mačas po atkaklios kovos baigėsi lygiosiomis 1:1. Kauniečiai prieš mačą pripažino, jog varžovai iš Suomijos yra neabejotini poros favoritai. Todėl šeimininkai rengėsi žaisti daugiau gindamiesi nuo svečių išpuolių ir mėgindami kontratakuoti.
Vis dėlto susitikimo pradžia parodė, jog „Be1 NFA“ turės savo argumentų. Iki pertraukos Suomijos čempionai atliko vos vieną smūgį vartų link. Tuo tarpu šeimininkai galėjo pasižymėti kelis kartus: 17-ąją minutę, kai smūgiavo Tomas Gutauskas, o prieš tai dėkingą progą turėjo Justas Rakauskas.
Antro kėlinio pradžioje pavojingus išpuolius surengė Gerdas Barkauskas ir Karolis Kuodis. Decibelų lygis stadione smarkiai pakilo 60-ąją minutę, kai individualų reidą technišku spyriu užbaigė T. Gutauskas ir švieslentėje sužibo 1:0.
Po praleisto įvarčio suomiai perėmė žaidybinę iniciatyvą ir vertė šeimininkus kantriai gintis. Galiausiai, svečių pastangos buvo vainikuotos Arto Berishos išlyginamuoju įvarčiu 81-ąją minutę.
Varžovai – vyresni
„Be1 NFA“ Edmundas Pukys po susitikimo teigė, jog yra patenkintas komandos pasirodymu bei visu pasiruošimu.
Pasak jo, rungtynės nebuvo lengvos – Suomijos futbolininkai pasižymėjo didesne fizine jėga, o dėl traumų lietuviai neteko kelių žaidėjų.
„Komanda įdėjo visą širdį ir žaidė iki paskutinių minučių. Mūsų įvartį lėmė komandiniai veiksmai, tačiau gynyboje pasitaikė klaidų, jautėsi nuovargis“, – sakė strategas.
Jam didelį įspūdį paliko komandos nusiteikimas. Trenerio teigimu, dar prieš susitikimą žaidėjai buvo motyvuoti ir pasiruošę įrodyti, kad gali mesti iššūkį vyresniems varžovams. Lietuvos ekipą sudaro daugiausia 2008-aisiais gimę futbolininkai, o Suomijos komandą – vyresni žaidėjai.
Atsakymai – Helsinkyje
„Be1 NFA“ saugas Justas Rakauskas neslėpė, kad prieš rungtynes komandoje jautėsi įtampa, tačiau aikštėje ji išnyko.
Pasak jo, pirmoje mačo dalyje lietuviai nenusileido varžovams, tačiau vėliau pritrūko fizinių jėgų ir teko daugiau gintis.
„Suomiai nustebino intensyvumu, ypač saugų linijos žaidėjai. Atmosfera stadione buvo išskirtinė, palaikymas labai padėjo“, – teigė žaidėjas.
E. Pukys taip pat pripažino, kad komanda susidūrė su rimtais iššūkiais, tačiau pademonstravo stiprų charakterį.
„Po pirmo įvarčio pažadinome žvėrį – varžovai suaktyvėjo, bet mūsiškiai atlaikė spaudimą ir sugebėjo išlaikyti teigiamą rezultatą“, – kalbėjo treneris.
J. Rakausko teigimu, atsakomajame susitikime Helsinkyje komanda sieks pakartoti kovingą pasirodymą ir išvengti klaidų.
„Prieš šio etapo startą buvo abejonių, ar mums pavyks, bet pažiūrėjome jautrų video, kur kiekvieno iš mūsų buvę treneriai perdavė tikėjimo žodžius ir tai mus labai įkvėpė“, – pridūrė futbolininkas.
E. Pukys pabrėžė, kad rungtynės Kaune buvo tik „pirmoji serija“, o galutinis rezultatas paaiškės po dviejų savaičių, kai komandos dar kartą susitiks Helsinkio stadione.
Antrajame atrankos etape poros nugalėtojo laukia galinga Trabzono „Trabzonspor“ komada, pernai tapusi UEFA jaunimo lygos finalininke.
Rungtynių statistika
Kauno „Be1 NFA“ – Helsinkio HJK 1:1 (0:0). Dariaus ir Girėno stadionas. Teisėjas – Antoine Chiaramonti (Andora). Įvarčiai: 60 min. Tomas Gutauskas („Be1 NFA“)/ 81 min. Artas Berisha (HJK).
Įspėti: 20 min. Justas Rakauskas, 75 min. Renatas Shvedchenka, 80 min. Arnas Jucius (visi „Be1 NFA“)/ 36 min. Jere Kari (HJK).
„Be1 NFA“ komandos sudėtis: Kajus Būblys, Ignas Virbalas, Majus Žižys (64 min. Arnas Jucius), Jugas Turčinskas, Jokūbas Žiedelis, Gerdas Barkauskas, Tomas Gudaitis, Justas Rakauskas, Elijus Trumpa, Karolis Kuodis (64 min. Renatas Shvedchenka), Tomas Gutauskas (85 min. Jonas Stapulionis). Atsargoje: Jokūbas Milius, Emilis Starkus, Markas Jasunskis, Stanislavas Brykovas, Daniilas Poberezhnyj, Arėjas Milkintis.
