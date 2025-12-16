Lietuviai vadovaus UEFA Europos Konferencijų lygos dvikovai

Ketvirtadienį bus žaidžiamas dar vienas turas UEFA Europos Konferencijų lygos pagrindiniame etape, o vieneriose iš rungtynių darbuosis Lietuvos futbolo teisėjų brigada.
Rungtynėse Kipre žais vietos Larnakos AEL (devyni taškai, dešimta vieta) klubas, kuris savo aikštėje priims „Škendija“ klubą iš Šiaurės Makedonijos (septyni taškai, 21 vieta).
Aikštės teisėjas bus Manfredas Lukjančukas, jam talkins asistentai Mangirdas Mirauskas ir Aleksandras Stepanovas, rezervinis teisėjas Vilius Paulauskas. VAR teisėjas bus Donatas Šimėnas, AVAR arbitro pareigas eis Orestas Abramavičius.
Rungtynės ketvirtadienį AEK Arenoje startuos 22 valandą Lietuvos laiku.
Tuo tarpu trečiadienį Lietuvos teisėjos dirbs UEFA moterų Čempionių lygos pagrindinio etapo rungtynėse.
Belgijos „OH Leuven“ klubas (šeši taškai, dvylikta vieta) trečiadienį namuose priims Londono „Arsenal“ (devyni taškai, aštunta vieta) futbolininkes.
Šioje dvikovoje pagrindine teisėja dirbs Rasa Grigonė, o viena jos asistenčių bus kita lietuvė Irina Pozdejeva.
Rungtynės Belgijoje Lietuvos laiku prasidės 22 valandą.
