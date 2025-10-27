34-ąjį ralį „Aplink Lietuvą“ laimėjo Tadas Vitkevičius su Linu Žvinakevičiumi

Tai bene ryškiausias sostinės S. Daukanto aikštėje finišavusio 34-ojo ralio „Aplink Lietuvą“ akcentas, įstrigęs ne vien nugalėtojų atmintyje.
Dar tebelaikydami pagrindinį iškovojimą, kurį jiems aidint ovacijoms įteikė Prezidento Gitano Nausėdos patarėjas Paulius Baltokas, nugalėtojai neslėpė, jog atnaujintą ralį jie laikė vienu iš pasirengimo etapų garsiajam Monte Karlo raliui, kuriame jie startuos kitąmet.
„Ši pergalė kartu liudija, jog mūsų pasirengimo programa atsakingai išvykai į Monaką irgi nenukrypsta nuo numatyto plano, – šypsojosi T. Vitkevičius.
– Esu labai dėkingas savo šturmanui Linui, garsėjančiam precizišku kelio ir laiko skaičiavimu, ką jis įrodė ir šiame ralyje ir kas nemenka dalimi lėmė mūsų laimėjimą. Manyčiau, jog Lino indėlis į pergalę vertas visų 75 procentų“, – savo šturmaną gyrė „Tesla Model Y“ vairavęs T. Vitkevičius.
Ketvirtasis Tado bandymas
Vilniškės įmonės „Vilduja“ vadovas T. Vitkevičius automobilių sporte debiutavo, šiandieniniais masteliais, vėlai, 2019 metais VšĮ „Saugaus rato“ rengiamame istorinių automobilių ralyje. Ir „užsikabino“. Vėliau jis tapo nepakeičiamu šių ralių, taip pat veteranų velykinio bei kalėdinio slalomų, „Kauno rudens“ ralių ir kitų lenktynių dalyviu. Tadas keitė tik automobilius : pradėjęs nuo kuklaus ZAZ 965 vėliau sėdo prie „SAAB 96 V4“ vairo, o dabar pergalę iškovojo su elektromobiliu „Tesla Model Y“.
Tai buvo jau ketvirtas kartas, kai Tadas šturmavo seniausią šalyje rengiamą ralį „Aplink Lietuvą“, prasidėjusį dar 1931 metais ir davusį pradžią Lietuvos automobilių sportui.
„Atėjau, pamačiau, nugalėjau!“ – olimpinis principas skamba iškiliai, tačiau Prezidento taurės laimėtojų pergalė nebuvo lengva, nors jų ekipažas ir dominavo dvi dienas. Pakanka pasakyti, jog net paskutinę vietą užėmęs duetas yra laimėjęs vieną iš varžybų etapų. O tai liudija atkaklią ir permainingą kovą, vykusią 34-ojo ralio „Aplink Lietuvą“ trasose.
Dar vienas akivaizdus to įrodymas vienų favoritais laikytų asociacijos „Vilniaus miesto sportinio vairavimo centras“ atstovų Andrejus Savčenko ir Kęstučio Taškūno, vairavusių ralio automobiliu tituluojamą „Renault“, nesėkmė. Ekipažas pavėlavo į laiko kontrolės punktą ir gavo solidžią baudą, nubloškusią juos net į dešimtąją vietą.
Jei ne gauta bauda, jie būtų stovėję ant antrojo nugalėtojų pakylos laiptelio.
Nors Ričardas ir jo sūnus Jurgis Savickai neiškovojo prizų, tačiau verti didžiausių pagyrų. Dar neseniai Europos automobilių kroso čempionate kovęsis Ričardas, net ir ištiktas negalios, neapleido automobilių sporto ir sėkmingai finišavo. Na, o sėkmė? Ji neabejotinai nusišypsos rytoj, tik reikia ja tikėti.
Svajas apie pergalę teko atidėti
Vienais pagrindinių favoritų dar prieš lenktynes daugelis laikė daugkartinį šalies automobilių ralio čempioną Vytautą Švedą, kuris drauge su Vincu Gerdžiūnu vairavo „Audi A6 e-tron“.
Juolab, kad šių lenktynių pagrindinį trofėjų jie jau buvo laikę savo rankose.
V. Švedas su Žilvinu Sakalausku Prezidento taure džiaugėsi 2008 m, o V. Gerdžiūnas šį apdovanojimą buvo laimėjęs tris kartus – 1997 m. su Virginijumi Simanavičiumi, 2000 m. su Arvydu Šinkūnu, o 2014 m. – su sūnumi Gyčiu.
Ir šįsyk iki dar vienos pergalės darniam kauniečių duetui pristigo nedaug, tačiau jie turėjo tenkintis antrąja vieta.
Prizinę vietą Vytautui su Vincu „pasaldino“ laimėta Kauno miesto mero Visvaldo Matijošaičio taurė, skirta už geriausius pasiekimus Kauno regione.
Dar mažesnis, vos 10 taškų deficitas skyrė trečiuosius prizininkus nuo antrųjų. Trečiąja vieta šįsyk džiaugėsi Laimonas Latvėnas su Dovydu Bitvinsku, vairavę „Cupra Born 150“.
Užtat tretieji prizininkai buvo tiksliausi Rokiškio rajono apylinkėse ir už tai pelnė Rokiškio mero Ramūno Godeliausko taurę.
Į pirmąjį prizininkų šešetuką dar pateko Gytis Patembergas su Justu Lengvinu („Voyah Courage“), Vitoldas Milius su Aidu Bubinu („Nissan Ariya Nismo“) ir Saulius Girniukaitis su Domu Taškūnu („Volkswagen ID4“).
Elektrėnų apylinkėse teisėjai geriausiai įvertino dviejų Vidmantų – Petronio ir Dailidės – pasirodymą su „Škoda Elroq 85“, už ką jiems savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius įteikė savo taurę, o Kupiškio mero Algirdo Raslano taure vicemeras Valdas Šateika apdovanojo Vitoldą Milių su Aidu Bubinu, vairavusius „Nissan Ariya Nismo“.
Ralį surado ir kitų įskaitų dalyviai
Elektromobilių vairuotojai kovėsi dėl Prezidento taurės, o kitų ralio įskaitų dalyviai – dėl organizatorių bei rėmėjų taurių ir kitų prizų.
Standartinių automobilių klasėje ryškią pergalę laimėjo abu Vytautai Mackoniai su „Cupra Terramar“, išsivežę dar ir Vilniaus rajono mero Robert Duchnevič taurę. Jie aplenkė su „Mini Couper R55“ važiavusius Valdemarą Maciukevičių su Pauliumi Praninsku.
Seniausių istorinių automobilių, „Oldtimer“, kategorijoje pergalę šventė Arūnas Beniušis su Andriumi Vaitiekūnu, vairavę MG MGB bei džiaugęsi ir Zarasų merės Nijolės Guobienės taure.
Nugalėtojų ekipaže važiavęs Andrius antrąją vietą užleido savo tėvui Linui ir broliui Justui Vaitiekūnams, pilotavusiems egzotiškąjį „Volkswagen Karmann Ghia“, o treti šioje klasėje liko Julius Šimkus su Egidijumi Karmonu, vairavę SAAB 96.
Naujesnių, „Yongtimer“ istorinių automobilių klasėje įtikinamą pergalę šventė Tadas Medelinskas su Evelina Žvinakevičiūte, važiavę su „Volvo 240“.
Antri šioje klasėje liko Saulius Pauliukas su Ugne Bižanaite-Pauliukiene („Porsche 944 S2“), o treti – Algimantas Barila ir Arnas Katinas (VAZ 21051).
Pastangos pateisino lūkesčius
34-asis ralis „Aplink Lietuvą“ sekmadienio pavakarę tapo istorija. Turtingoje renginio epopėjoje tai buvo visgi neeilinis ralis, kurį egzaminavo nemenkos permainos.
Pirmą kartą dėl Lietuvos Prezidento taurės tikslaus važiavimo ralyje varžėsi išimtinai tik elektromobilių vairuotojai, o pačios lenktynės daugeliui gal kiek netikėtai tapo kandidatiniu „FIA Eco Rally Cup“ renginiu. Tai didelė atsakomybės našta ne vien organizatoriams.
„Dabar, kai jau S. Daukanto aikštė Vilniuje pamažu tuštėja po finišo ceremonijos, galiu pasijausti esąs tikrai laimingas, nes visos abejonės ir dvejonės tapo kūnu ir pasiteisino, o ralis absoliučiai daugumai patiko. Regis, ir iš Italijos specialiai į šias lenktynes atvykusiam FIA stebėtojui Angelo Raffaele Pelillo, – kalbėjo pagrindinis ralio „Aplink Lietuvą“ organizatorius, kitąmet garbingą 100-čio jubiliejų švęsiančio LAK prezidentas Rolandas Dovidaitis. – Dabar dar turime laiko kas taisytina pataisyti ir rengtis kitų metų raliui, jau radusiam vietos 2026 metų FIA „EcoRally Cup“ kalendoriuje. Tai mus įpareigoja ir garbingas šių lenktynių vardas, ir ne mažiau garsi jų istorija“.
Pakiliai nusiteikę skirstėsi ir ralio dalyviai bei žiūrovai.
„Nors pradžia buvo tikrai nelengva, regis, ne vienam tik mūsų ekipažui, tačiau su kiekviena nauja užduotimi pamažu įsivažiavome ir viskas stojo į savo vietas, – sakė trečiasis pasibaigusių lenktynių prizininkas L. Latvėnas. – Bene labiausiai vilioja patrauklus iš pagrindų atnaujinto ralio formatas, todėl neabejoju, kad renginys pritrauks ir naujų dalyvių, ir žiūrovų“.
