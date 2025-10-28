Austrijoje legionierės karjerą pradėjusi tinklininkė Vilkicka: noriu parodyti viską, ką galiu

Nesėkmę aukščiausioje Austrijos moterų tinklinio lygoje patyrė „ASKO Volksbank Purgstall“ komanda, kuriai atstovauja Karina Vilkicka. Ši ekipa ketvirtojo turo rungtynėse svečiuose 0:3 (11:25, 21:25, 14:25) nusileido Klagenfurto „ATSC Kelag Wildcats“ tinklininkėms.
K. Vilkicka žaidė visas rungtynes. Į Austriją K. Vilkicka išvyko po triumfo praėjusiame sezone Lietuvoje, kai ji su jauna VMSM „Sostinės tauro-VTC“ ekipa daug kam netikėtai tapo čempione.
„Įsikurti Austrijoje pavyko tikrai gerai. Gyvenu su komandos drauge ir treneriu – kiekvienas turime savo kambarį, dalinamės virtuve. Namas didelis, dviejų aukštų, todėl vietos netrūksta ir turime viską, ko reikia. Įdomiausia buvo pamatyti miestelį, kuriame gyvenu – jis nedidelis, bet labai gražus ir jaukus. Taip pat smagu buvo susipažinti su komanda, pažinti trenerį. Sunkiausia buvo priprasti prie to, kad šalia nebėra šeimos ir draugų, bet dabar jaučiuosi gerai ir po truputį viskas stoja į savo vietas“, - pasakojo K. Vilkicka.
Talentinga lietuvė iškart tapo viena komandos lyderių. Trečiojo turo rungtynėse ji padėjo savo ekipai iškovoti pirmąją pergalę, o K. Vilkicka buvo pripažinta geriausia rungtynių žaidėja.
„Buvau nustebusi, kad gavau MVP prizą – to visai nesitikėjau, nes, mano akimis, nesužaidžiau 100 proc. Žinau, kad galiu geriau. Žinoma, labai džiugu, kad buvau taip įvertinta. Treneriai tiki, kad ši komanda – tik mano karjeros pradžia ir ateityje kilsiu dar aukščiau. Šiuo metu jie stengiasi padėti man išspausti maksimumą ir parodyti geriausią savo žaidimą“, - pabrėžė K. Vilkicka.
Austrijos aukščiausia lyga – Bundeslyga – yra iššūkis ne tik Lietuvos tinklininkei, bet ir visai „ASKO Volksbank Purgstall“ ekipai, kuriai tai yra debiutas elitiniame divizione.
„Šiame sezone tikiuosi stabilaus ir gero žaidimo – noriu parodyti viską, ką galiu, ir dar labiau patobulinti kai kurias savo savybes. Tikiu, kad šis sezonas bus vertinga patirtis ir svarbus žingsnis į priekį mano karjeroje. Klubui tai yra debiutas profesionaliame lygyje, todėl tikslas yra įsitvirtinti, parodyti solidų žaidimą ir išlikti Bundeslygoje“, - aiškino K. Vilkicka.
Lietuvės atstovaujama ekipa su 2 taškais turnyro lentelėje užima devintąją vietą.
Trečiąją pergalę iš keturių galimų Prancūzijos moterų tinklinio čempionate iškovojo „Le Cannet“ klubas su Rūta Staniulyte. Jis svečiuose po atkaklios kovos 3:2 (26:24, 22:25, 25:9, 19:25, 15:11) įveikė „Bordeaux Merignac“ ekipą.
R. Staniulytė žaidė visuose penkiuose setuose ir pelnė 5 taškus, du iš jų – blokais.
Su 7 taškais „Le Cannet“ turnyro lentelėje užima penktąją vietą.
Antrąją pergalę iš eilės Graikijos moterų tinklinio pirmenybėse iškovojo „A.O.N.S. Milon“ komanda, kuriai atstovauja Monika Šalkutė-Huchon. Ši ekipa antrojo turo rungtynėse namuose 3:1 (27:25, 18:25, 25:21, 25:21) pranoko „A.O. Thiras“ klubą.
Lietuvos tinklininkė buvo antra pagal rezultatyvumą savo komandoje ir pelnė 19 taškų.
5 taškus turintis „A.O.N.S. Milon“ klubas dalinasi pirmąją vietą su „Z.A.O.N“ ir Atėnų „Panathinaikos“ ekipomis.
Sezoną Italijos vyrų „Serie A3” čempionate pradėjo Sarrocho „Sarlux“ klubas, kurį šią vasarą papildė lietuvis Edvinas Vaškelis. Jis pirmosiose Baltosios grupės rungtynėse išvykoje 0-3 (22:25, 19:25, 22:25) pralaimėjo „Negrini CTE Acqui Terme“ komandai.
Lietuvis buvo vienas rezultatyviausių savo ekipoje ir pasižymėjo 8 taškais.
Italijos moterų „Serie B“ lygoje nesėkmes patyrė abi lietuvių atstovaujamos ekipos.
H grupėje „Futura Terracina 92” ekipa su Anastasija Jesipenko namuose 1-3 (15:25, 17:25, 25:22, 19:25) pralaimėjo „Farmacie Carbone Priverno“ komandai, o L grupėje „Pallavolo Crotone“ klubas su Arina Petuchova išvykoje po įtemptos kovos 2-3 (22:25, 20:25, 25:19, 25:22, 12:15) pralaimėjo „SSD Pall. Franco Tigano“ tinklininkėms.
JAV studentų (NCAA) III divizione kovojanti „Swarthmore College Athletics” komanda su Aiste Bardauskaite namuose 3-0 (25:19, 25:17, 25:22) nugalėjo „McDaniel College“ ekipą
Lietuvė prie pergalės prisidėjo 5 taškais.
