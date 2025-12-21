Baltijos ledo ritulio čempionate – dar dvi Lietuvos ekipų nesėkmės

Elektrėnų „Energija“ namuose 2:3 (0:0, 1:0, 1:2, 0:1) po pratęsimo nusileido Rygos HS „Riga“ (Latvija) komandai. Šeštadienį tarpusavio rungtynėse rygiečiai laimėjo taip pat po pratęsimo.
Įvarčius „Energijai“ pelnė Aivaras Bendžius (27:21, Dovydas Laimutis) ir Karolis Krasilnikovas (49:48. Kipras Grabliauskas, Džaredas Brockas).
Antrose rungtynėse iš eilės kartojosi tas pats scenarijus. Šįkart elektrėniškiai pirmavo 2:0, tačiau ir to pergalei neužteko – latviai iš pradžių išnaudojo dvigubą daugumą, o vėliau žaisdami be vartininko išlygino rezultatą.
Pratęsimo metu svečiai išnaudojo kiekybinę daugumą ir iš Elektrėnų iš viso išsivežė 4 taškus.
Rygiečiai ir vėl buvo aktyvesni pagal metimus į vartus: 40 prieš 26. „Energija“ užsidirbo net 20 baudos minučių, varžovai – 12.
Kitas rungtynes „Energija“ žais sausio 7 dieną, namuose 19.30 val. su Liepojos ledo ritulio klubu.
Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ neišsaugojo jėgų antroms rungtynėms Taline ir vietos HC „Panter“ (Estija) sekmadienį 7:1 (5:0, 1:1, 1:0) su „dovanomis“ išsiuntė vilniečius namo švęsti Kalėdų.
Šiose rungtynėse intrigos nebeliko jau pirmajame kėlinyje, kai estai pasiuntė 5 įvarčius į mūsiškių vartus be atsako.
Antrajame kėlinyje Povilas Verenis (35:41, Laisvydas Kudrevičius, Ilja Žučkovas) sugebėjo „sušlapinti“ rezultatą ir tuo Vilniaus klubo kova baigėsi.
Vilniaus klubas leido į savo vartus mesti rekordinį, 55 metimų kiekį, patys tai darė 44 kartus.
„Hockey Punks – Mototoja“ treneriai po pirmo rungtynių kėlinio turėjo priekaištų teisėjams, kurie skyrė 20 minučių nuobaudą Šarūnui Kuliešiui.
Trečiajamę kėlinyje vilniečių legionierius Nolanas Džeimsas Reganas už nesportišką elgesį iš viso gavo net 32 baudos minutes.
Kitas rungtynes sostinės komanda žais sausio 10 dieną Rygoje su Kijevo HC „Capitals“ (Ukraina) komanda.
