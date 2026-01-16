„Hockey Punks – Mototoja“ nutraukė dešimties pralaimėjimų seriją ir iškovojo pergalę Rygoje

Paskutinį sykį laimėta buvo prieš tuos pačius varžovus.
Įvarčius Vilniaus komandai pelnė Artiomas Redko (28:22, Ilja Žučkovas, Nojus Jonas Kudzevičius), Ilja Četvertakas (52:27, Povilas Verenis), Luke Fox Kutkevičius (61:11, Timonas Mažulis).
Varžovų gretose pasižymėjo Kristers Obuks ir Gustavs Spigulis.
„Hockey Punks – Mototojai“ dėl pergalės reikėjo pasistengti. Varžovai du kartus pirmavo, vilniečiai abu kartus išlygino rezultatą. Ypatingai gražus buvo antrasis įvartis, kai I.Četvertakas reidu per visą aikštelę vienas įveikė visą varžovų gynybą ir išlygino rezultatą.
Pratęsimo metu ritulio valdymo technikos gebėjimus pademonstravo L.F. Kutkevičius, pergudravęs ir gynėjus, ir vartininką.
Vilniečiai į varžovų vartus metė 25 kartus, aikštelės šeimininkai tai padarė 18 kartų.
Prieš šias rungtynes turnyrinės lentelės apačios komandas teskyrė taškas, dabar Vilniaus klubas varžovus lenkia dviem taškais.
Kitas rungtynes Vilniaus klubas žais jau šeštadienį, kai Lietuvos ledo ritulio derbyje Elektrėnuose 15 valandą kovos prieš vietos „Energiją“.
Baltijos ledo ritulio čempionate pergalę po dešimties nesėkmių iš eilės iškovojo Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“, kuri Rygoje po pratęsimo 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) palaužė jaunųjų Rygos ledo ritulio mokyklos HS „Riga“ (Latvija) komandos žaidėjų pasipriešinimą.
Paskutinį sykį laimėta buvo prieš tuos pačius varžovus.
