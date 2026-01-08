Benediktas Vanagas pranešė liūdną žinią

„Turiu liūdnų naujienų mums. Tikėtina ir Jums. Ką tik FIA techniniai ekspertai apžiūrėjo Hilux'ą, išsikėlė informaciją iš Black Hawk'o "juodosios dėžės" ADR (Accident Data Recorder) įrenginio. Trumpa reziume: galinis ratas sugerdamas smūgį pažeidė lanką bei bako konstrukciją. Su šiais pažeidimais mes negalėsime tęsti šio Dakaro. Atleiskite”, – dėstė Dakaro legenda B.Vanagas.
Penktasis etapas iš „pabėgėlių maratono“ į Hailo lenktynininkus pasitiko kontrastingais tempais ir negailestinga danga. Penktajame greičio ruože ekipažas patyrė avariją ir finišo nepasiekė likus vos 16 km. Po 326 km komanda rikiavosi 19-oje pozicijoje.
Lenktynininkas B.Vanagas yra daugiausia kartų Dakare startavęs bei aukščiausią rezultatą automobilių kategorijoje pasiekęs lietuvis. 2024-aisiais B.Vanagas yra pasiekęs geriausią rezultatą, kai užėmė 8-ąją vietą bendroje įskaitoje.
Naujausi komentarai