Benediktas Vanagas po antrojo greičio ruožo: 400 išgyvenimo kilometrų

Kiekviena akimirka už vairo šiandien buvo įtempta ne tik kovojant dėl pozicijos, bet ir saugant bolidą. Benedikto Vanago ir Aisvydo Paliukėno ekipažas sėkmingai pasiekė finišą per 3:52:11 laiką. Startavę 24-ti, ekipažas dienos pasirodymą baigia toje pačioje 24 pozicijoje.
„400 išgyvenimo kilometrų, tikrai visapusiškas greičio ruožas. Buvome teisūs manydami, kad dominuos akmenys, bet buvo ir žvyro, ir kopų, iš išdžiūvusių upės vagų – viskas, ką gali turėti Dakare. Taktika ta pati – drausmingai į finišą. Hilux'as sveikas ir nepridarėme brangių laiko prasme klaidų. Kai sakau, kad nesižudome, tai reiškia, kad nenorime iškristi iš Dakaro anksčiau nei norėtume“, - dalinasi Dakaro legenda B.Vanagas.
Pasak lenktynininko, pradžioje jie su navigatoriumi palaikė didesnį tempą, tačiau „užsižaidė“ su kitų dalyvių praleidimu ir po to patys ilgai sėdėjo dulkėse. Ekipažas praleido Mattias Ekström, Carlos Sainz, João Ferreira, o B.Vanagą ir A.Paliukėną praleido Pascal Baud ir Romain Dumas. Kol kas vyksta džentelmeniškas žaidimas.
Pirmoji trasos pusė driekėsi kanjonais ir aštriais akmenimis, todėl 140-ajame kilometre organizatoriai numatė strateginį sustojimą techninio aptarnavimo zonoje. Čia ekipažo technikai sukeitė vieną pažeistą atsarginę padangą, su viena lengvai prakirsta padanga ekipažas finišavo.
Likusią šiandienos maršruto dalį sudarė žvyrkeliai bei klastingos smėlio atkarpos.
Navigavimo išbandymas
Kanjonų ir akmeningų plynaukščių gausa AlUla regione reikalauja didesnio šturmanų susikaupimo, nes vėžės ant kieto pagrindo matomos prasčiau nei smėlyje. Greičio ruožas reikalavo preciziško navigavimo tarp uolų.
„Pozicija gal ne iki galo tenkina, bet mums svarbiausia neturėti didelio atsilikimo nuo lyderio. Apie 16 minučių, manau, komandą visai tenkina. O 24-a vieta – ne super, bet laikas yra svarbiau“, – komentavo A.Paliukėnas.
Kas dalyvių laukia rytoj?
Nuo šiandien Dakaro bivuakas persikelia į įspūdingą AlUlos regioną. Rytoj, sausio 6-ąją, čia laukia trečiasis lenktynių etapas – solidus 666 km dienos atstumas, iš kurių net 422 km sudarys greičio ruožas.
Organizatoriai žada, kad trasa bus permaininga: techniškas, akmeningas sekcijas kalnų papėdėse keis greitos smėlio plynės ir klaidūs kanjonai.
