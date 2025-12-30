Į Dakarą sparnus keliantis Vanagas: fokusas į tai, ką galime kontroliuoti

Komandos pilotas Benediktas Vanagas ir navigatorius Aisvydas Paliukėnas oro uoste atrodė ramūs ir susikoncentravę prieš kelionę – jų laukia dvi paros beveik be miego.
Pirmieji darbai nusileidus
Per 10 valandų, antradienio naktį, ekipažas pasieks Džeda (Jeddah) didmiestį Saudo Arabijoje. Iš čia komanda dar apie keturias valandas keliaus į Janbu uostamiestį, kur perims savo techniką. Pasiruošimo tempas – žaibiškas, mat jau tą patį vakarą numatytas įsikūrimas Dakaro bivake, Janbu, šalia Raudonosios jūros. Drauge su pilotu ir navigatoriumi, keliauja 8 asmenų komanda: 4 technikai, 3 asmenų media komanda bei koordinatorius.
„Išvykimas yra vienas iš atskaitinių taškų visoje Dakaro dėlionėje. Tai tarpinis taškas, kai visa komanda pereina į kitą realybę. Nuo šios akimirkos pradedame vykdyti tai, kam nuosekliai ruošėmės vienuolika su puse mėnesių. Kai tik lėktuvas pakyla, mano smegenys persijungia į kitą režimą. Galvosūkiai, dėl kurių sukau galvą vakar, lieka čia, dabar mano fokusas – komandos išlikimas ir rezultatai“, – dalinasi Dakaro legenda B.Vanagas.
Iki Dakaro starto likus vos kelioms dienoms, komanda koncentruojasi į darbus, būtinus prieš bolidui stojant prie starto linijos: technikos atsiėmimas iš uosto ir inspektacija, bazės įsirengimas bivake, techninės bei administracinės patikros, nemažai kitų pasiruošimo punktų.
Mintys prieš kylant
Paklaustas, kokios nuotaikos prieš skrydį, navigatorius Aisvydas Paliukėnas džiaugėsi svarbiausias metų šventes praleidęs su šeima, ir atrodė susikaupęs: „Nuotaikos neblogos. Laukia ilga kelionė, o atvykus į Janbu – ir nemažai darbų. Be įsikūrimo bivake, techninė, bet svarbi detalė – susitvarkyti ryšio priemones, kaip su komanda bendrausime viso Dakaro metu. Laukiu testų – tai bus pirmieji mūsų su Benediktu kilometrai dykumoje kaip ekipažui. Sausio 1d. vakare išgirsime lenktynių instruktažą – organizatoriai supažindins, kas laukia lenktynėse detaliau – čia labai įdomu“, – sako A.Paliukėnas.
Tai jau 14-asis kartas, kai B.Vanagas Naujus metus pasitinka ne Lietuvoje ir ne pirmas kartas, kai tautos lūkesčiai rezultatui – aukšti.
„Žinoma, kad keliaujame siekti geriausių rezultatų. Visgi Dakaro ralis yra negailestingas net ir labiausiai patyrusiems. Puikiai žinome, kuo baigiasi optimizmas, todėl koncentruojamės į tai, ką galime kontroliuoti – procesų tikslumą, kruopštumą detalėms, komandos mąstymo drausmę“, – dėsto B. Vanagas.
Iki Dakaro lieka 5 dienos
Sausio 3 d. startuosiantis Dakaro ralis finišuos sausio 17-ąją. Tiek startas, tiek finišas numatyti Janbu (Yanbu) uostamiestyje, Raudonosios jūros pakrantėje. Sportininkų per dvi savaites laukia: prologas, 13 etapų ir net 2 maratoniniai „pabėgėlių bivako“ etapai (marathon-refuge stages). Lenktynių specialieji ruožai sieks net 5000 kilometrų.
Šiemet pilotas B.Vanagas ir navigatorius Aisvydas Paliukėnas startuoja 216-uoju numeriu. B.Vanagas yra daugiausiai kartų Dakare startavęs bei aukščiausią rezultatą automobilių kategorijoje pasiekęs lietuvis.
