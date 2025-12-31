Paskutinė metų diena Dakare – kokia ji B.Vanagui ir komandai?

Pasak komandos piloto Benedikto Vanago, nors šiandien diena atrodo neypatinga, bet ypač svarbi pasiruošimo procese: „Kaip pasiklosi, taip ir išsimiegosi“.
Pasiruošimas ir pilnėjantis bivakas
„Atvykus į Dakarą patenki į visai kitą realybę. Dingsta mėnesio ir savaitės dienos, kuriomis įprastai matuojame kasdienybę. Šiandieną mums yra minus trečia diena iki starto. Rytoj – minus antra. Šeštadienį bus diena X, kai prasidės tai, kam ruošėmės paskutinius metus. O gal paskutinius penkiolika metų, kaip pažiūrėsi“, – dėsto daugiausiai kartų iš lietuvių Dakare startavęs B.Vanagas.
Pasak Dakaro legendos, šiandien yra pagrindinė techninio pasiruošimo Dakarui diena. Technikai pilnai surenka Hilux'o transformerį, kuris buvo išrinktas dėl logistikos patogumo, o dabar turi būti paruoštas koviniam režimui. Vyksta naujai atsivežtų detalių įdiegimas. Kai kurios detalės keliauja ir iš Lietuvos – į Dakarą atvykstantys lietuviai gauna svarbią misiją pristatyti jas laiku. Itin svarbus punktas – finalizuoti komandos veikimo strategiją tiek visiems lenktynių etapams, tiek artimiausioms dienoms.
Į Dakaro bivaką ir toliau renkasi Dakaro legendos, jaunieji nuotykų ieškotojai ir kiti dalyviai. Teritorija, esanti Raudonosios jūros pakrantėje – milžiniška, be plano galima ir pasiklysti. Atvyko dar ne visos sporto komandos, su kiekviena valanda matosi, kaip bivakas pilnėja. B.Vanagas turėjo progą pasilabinti ir su savo pernai metų šturmanu lenku Szymonu Gospodarczyku.
Rytoj laukia testai
Sausio 1-ąją dieną numatyti testai drauge su „Toyota Gazoo Racing“ gamykline komanda ir jų inžinieriais. Tai proga ne tik išbandyti bolidą dykumos sąlygomis, bet ir sukalibruoti nustatymus esamam regionui.
„Nuotaikos geros, šiek tiek darbinės. Kol kas viskas pagal planą – automobilis ruošiamas rytojaus testams. Naujųjų vakarui plano neturime, gal ilsesimės. Pažiurėsim“, – dalinasi navigatorius Aisvydas Paliukėnas.
Iki Dakaro lieka 2 dienos
Sausio 3 d. startuosiantis Dakaro ralis finišuos sausio 17-ąją. Tiek startas, tiek finišas numatyti Janbu uostamiestyje, Raudonosios jūros pakrantėje.
Šiemet pilotas Benediktas Vanagas ir navigatorius Aisvydas Paliukėnas startuoja 216-uoju numeriu. B.Vanagas yra aukščiausią rezultatą automobilių kategorijoje pasiekęs lietuvis.
