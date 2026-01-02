Dakaro spąstai išsiblaškėliams

Jose dirbantys organizatorių, taip pat FIA bei FIM pareigūnai, kruopščiai patikrina ar prie starto linijos išsirikiavę nutrūktgalviai iš tiesų yra įveikę atitinkamus kvalifikacinius „filtrus“ ir ar jų technika sukonstruota paisant reglamentuose užfiksuotų reikalavimų. Kitaip tariant – tikrinama ar bus užtikrinta maksimaliai sąžininga sportinė kova. Tačiau tai, kas iš šalies gali pasirodyti smulkmena, kone kiekvienais metais atseikėja didesnių ar mažesnių dramų.
„Energus Dakar Team“ pilotas Dovydas Karka debiutinio savo Dakaro formalumus įveikė maksimaliai sklandžiai.
„Patikrino šalmą, aprangą, saugos liemenę ir joje integruojamos oro pagalvės atsarginius pirotechninius užtaisus. Jų reikia turėti mažiausiai šešis. Dar – apžiūrėjo motociklo rėmą, variklį, navigaciją, į trasą drauge keliaujančią pirmosios pagalbos vaistinėlę. Tiesą sakant viskas praėjo greitai ir neskausmingai“, – iš Saudo Arabijos atsiųstoje žinutėje pasidžiaugė jauniausias Lietuvos motosporto meistrų gildijos garbę ginsiantis pasvalietis.
Tačiau tuo pasigirti gali toli gražu ne visi susiruošę į sunkiausiomis pasaulyje tituluojamas lenktynes. Keletą pastarųjų metų Dakaro ralio komisarų kolegijos pirmininko pareigas ėjęs Arnas Paliukėnas atvirauja, kad nesusipratimų įkaitais kartais tampa ir profesionaliausių komandų nariai.
„Tarkim techninė komisija vyksta dviem etapais. Pirmasis Dakaro dalyvių laukia Barselonos uoste, prieš į keltą pakraunant visą „kovinę“ techniką, o antrasis – prieš pat startą Saudo Arabijoje. Kadangi juos skiria keletas savaičių ir kalendorinis metų virsmas, bemaž kaskart pasitaiko situacijų kai per šį laiką „pasensta“ sportininkų ekipiruotės homologacija.
Kadangi jos galiojimas fiksuojamas itin tiksliai, tarkim iki 2025-ųjų gruodžio 31 dienos „geri“ buvę lenktynininkų kombinezonai, 2026-ųjų sausio 1-ąją gali tapti „netinkamais“. Tokie dalykai tikrai nėra masinis reiškinys, tačiau stokojančių atidumo pasitaiko kasmet ir kasmet kažkieno startas Dakare pakimba ant plauko. Tada tenka arba ieškoti kur trūkstamus dalykus įsigyti Saudo Arabijoje, arba specialiais reisais atsiskraidinti iš Europos. Faktas, kad abu būdai paprastai būna žvėriškai brangūs ir kainuoja daug nervų ląstelių“, – pasakoja A. Paliukėnas.
Beje, praėjusiais metais nemažai streso buvo kilę ir Vaidoto Žalos komandoje, kai tik administracinės komisijos metu susigriebta, jog vairuotojo pažymėjime nurodytas „C“ kategorijos – teisės vairuoti sunkvežimį – galiojimas yra pasibaigęs. Išspręsti šią problemą pavyko tik pačią paskutinę akimirką.
A. Paliukėnas atkreipia dėmesį, kad tik nuo 2022-ųjų Dakaras yra ir FIA organizuojamo Ralio-reido pasaulio čempionato („World Rally-Raid Championship“) etapas. Tai reiškia, kad visų dalyvių technika privalo atitikti tuos pačius griežtus reikalavimus.
„Pirmaisiais ASO ir FIA bendradarbiavimo metais įvairių nesusipratimų pasitaikydavo iš tiesų nemažai, nes skirtingose šalyse galiodavo kiek skirtingi standartai, todėl ir siūlymų „nesureikšminti“ tų skirtumų būdavo daugiau. Deja, to pasitaiko ir dabar, nes Dakaras traukia ne tik aukščiausios prabos profesionalus, bet ir nuotykių mėgėjus“, – konstatuoja FIA komisaras A. Paliukėnas.
2026-ųjų Dakaras startuoja jau šį šeštadienį: visi dalyviai koviniu režimu turės įveikti 23 kilometrų greičio ruožą.
Naujausi komentarai