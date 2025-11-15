„Įkvėpti judėti 2025“ apdovanojimai: geriausių sporto federacijų ir projektų įvertinimas

Daugiausia prizų susižėrė keturios šalies sporto organizacijos – šiuolaikinės penkiakovės ir lengvosios atletikos federacijos, „LTU Aquatics“ ir „Lietuvos krepšinis“ asociacijos.
Antriesiems „Įkvėpti judėti 2025“ apdovanojimams šalies sporto organizacijos ir Nacionalinės sporto agentūros administruojami fizinio aktyvumo ir sporto infrastruktūros projektai buvo nominuoti 11 nominacijų. Agentūros skyriai siūlė kandidatus, o 1–3 vietų laimėtojus išrinko iš įvairių organizacijų sudaryta komisija. Naujoje „Metų bendrystės“ nominacijoje pretendentus ir laimėtoją – Lietuvos kiokušin karatė federacija – nulėmė sporto bendruomenės balsavimas.
Ryškiausios sporto organizacijos
Keturioms šalies sporto šakų organizacijoms – šiuolaikinės penkiakovės ir lengvosios atletikos federacijoms bei „LTU Aquatics“ ir „Lietuvos krepšinis“ asociacijoms šventėje įteikta po dvi „Įkvėpti judėti 2025“ statulėles. Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacija triumfavo dviejose – „Aktyviausia organizacija“ ir „Sporto diplomatijos lyderis“ – nominacijose. Šiemet ši federacija Lietuvoje surengė net 5 įvairių amžiaus grupių Europos ir pasaulio čempionatus, tarp kurių pirmą kartą mūsų šalyje įvykęs olimpinės sporto šakos planetos suaugusiųjų čempionatas.
„Penkiakovės bendruomenė yra motyvuota ir jau galvoja, ką čia daugiau nuveikus. Kaip komanda turime ir vizitinę kortelę, kad nieko nepavedame, išlaikome aukštus bendravimo standartus. Žinome, kad darbus daro komandos žmonės, todėl stengiamės bendrauti ir išlaikyti juos ir ne varžybų metu“, – sako Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacijos generalinis sekretorius Justinas Kinderis.
Asociacija „LTU Aquatics“ pripažinta „Metų proveržiu“. Ši nominacija buvo skirta Paryžiaus olimpinėse žaidynėse dalyvavusioms organizacijoms, kurių finansavimo suma sporto programoms šiemet pakilo labiausiai. Trečią vietą „LTU Aquatics“ užėmė kaip „Gerojo valdymo lyderisׅ“.
„Be abejonės, federacijų rezultatą labiausiai lemia sportiniai rezultatai. Sportiniai rezultatai ir buvo pagrindinis faktorius, tuo labai džiaugiamės, nes tai ir yra pagrindinis mūsų kaip organizacijos įvertinimas. Aišku, tie rodikliai, kurie vertinami per kitus kriterijus, kaip gerojo valdymo praktika buvo vienas iš mūsų naujos komandos asociacijoje prioritetų. To sieksime ir ateityje“, – džiaugiasi „LTU Aquatics“ generalinis sekretorius Justas Kalinauskas.
Lietuvos lengvosios atletikos federacija nugalėjo nominacijoje „Sporto mokslo ir medicinos lyderis“ ir užėmė antrąją vietą kaip „Aktyviausia organizacijaׅ“. Dvi trečiąsias vietas nominacijose – „Sporto diplomatijos lyderis“ ir „Sporto mokslo ir medicinos lyderis“ užėmė asociacija „Lietuvos krepšinis“.
Dėmesys fiziniam aktyvumui ir sporto infrastruktūrai
Renginyje apdovanoti ir ryškiausi fizinio aktyvumo ir sporto infrastruktūros projektai. Antrus metus iš eilės tarp geriausiųjų pateko viešoji įstaiga „Darnaus vystymo projektai“. Šiemet organizacijos projektas „Būkime fiziškai aktyvūs!“ paskelbtas kaip „Pavyzdingiausias fizinio aktyvumo projektas“. Projekte vykdomos skirtingos treniruotės, bendruomenių šeimų sporto estafečių šventės, praktinių išgyvenimo įgūdžių stiprinimo stovyklos.
„Džiugu, kad per Nacionalinę sporto agentūrą yra galimybė teikti savo idėjas ir prisitraukti finansavimą projektų vykdytojams. Laukiame ir tikimės, kad ta kryptis išliks. Graži ir šių apdovanojimų idėja – maloniai paglosto širdį, be to, susitinki kitus projekto vykdytojus, sporto organizacijas, galima užmegzti ryšius, gal net planuoti projektus kartu“, – sako „Darnaus vystymo projektai“ atstovas Žydrūnas Šipka.
Fizinio aktyvumo ir sporto infrastruktūros projektai apdovanoti už įvairių amžių, gebėjimų ir galimybių žmonių fizinio aktyvumo skatinimą ir vienijimą į bendruomenes, išskirtinumą, atsakingą įgyvendinimą, inovatyvias idėjas ir sklandžią komunikaciją.
„Įkvėpti judėti“ diena
Apdovanojimai buvo finalinis „Įkvėpti judėti“ dienos su Nacionaline sporto agentūra akcentas. Trijų dalių renginys prasidėjo lektorių pranešimais ir diskusija savivaldos ir sporto organizacijų bendradarbiavimo stiprinimo tema, po pietų dėmesys buvo skiriamas gerojo valdymo principų diegimui sporto šakų federacijose ir organizacijose.
„Pirmiausia džiaugiamės dalyvių gausa, nes turėjome rytinę dalį su savivaldos atstovais, popietinę – su federacijomis ir paskutinis akcentas – šventiniai apdovanojimai, kurie tampa jau tradiciniais. Pozityviai nuteikia bendravimas ir bendrystė, pozityvo ieškojimas. Esame maža šalis ir kovojame vieni su kitais, kuris daugiau medalių laimime, bet, kai esame už Lietuvą, turime džiaugtis kiekvieno pergale ir liūdėti, kuomet nepasiseka. Mūsų visų tikslas, kad reprezentuotume savo šalį, o kitas, gal net svarbesnis tikslas, kad būtume dar sveikesnė tauta“, – renginį įvertino Nacionalinės sporto agentūros direktorius Mindaugas Špokas.
„Įkvėpti judėti 2025“ nominacijų nugalėtojai: „Masiškiausias fizinio aktyvumo projektas“ – VšĮ „Tarptautiniai solidarumo projektai“, „Pavyzdingiausias fizinio aktyvumo projektas“ – VšĮ „Darnaus vystymo projektai“, „Įtraukiausias fizinio aktyvumo projektas“ – MB „Seva LT“, „Atviriausias bendruomenei sporto infrastruktūros projektas“ – Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras, „Gerojo valdymo lyderis“ – Lietuvos orientavimosi sporto federacija, „Sporto diplomatijos lyderis“ – Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacija, „Sporto mokslo ir medicinos lyderis“ – Lietuvos lengvosios atletikos federacija, „Operatyviausia organizacija“ – Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjunga, „Aktyviausia organizacija“ – Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacija, „Metų proveržis“ – asociacija „LTU Aquatics“, „Metų bendrystė“ – Lietuvos kiokušin karatė federacija.
