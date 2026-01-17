Istorinis kadras: Dakaro ralyje – Lietuvos čempionų būrelis

Šis Dakaro ralis Lietuvai – rekordinis. Jame startavo net trylika lietuvių ekipažų, o savo klasėse triumfavo trys lietuviai.
Karolis Raišys tapo „Dakar Classic“ kategorijos nugalėtoju, Rokas Baciuška nuskynė pergalę „Stock“ klasėje, o Vaidotas Žala su „Nordis Team“ ekipažu Dakaro ralyje laimėjo sunkvežimių kategorijoje.
V. Žala socialiniame tinkle ir pasidalijo istoriniu kadru, kuriame matyti visi trys nugalėtojai.
„Čempionų būrelis“, – po nuotrauka rašė jis.
Po įrašu pasipylė gausybė sveikinimų.
Paskutinį etapą „Nordis Team“ užbaigė penkti, tačiau bendroje įskaitoje V. Žalos komanda – pirmoje vietoje.
„Negaliu patikėti, kad jau pasibaigė. Ne tik šis Dakaras, bet apskritai – vienuolika metų varėm, varėm, varėm... Kažkada buvo svajonė išvažiuoti į Dakarą, dabar grįšim namo su „beduinu“. Sprogsta galva, negaliu suprasti, kas nutiko“, – po pergalės emocijų neslėpė V. Žala.
R. Baciuška „Stock“ klasėje irgi finišavo pirmas.
„Emocija labai džiugi. Nemoku gal parodyti, bet po to pareis. Dakaras tikrai buvo sunkus ir „Stock“ kategoriją laimėti tikrai nebuvo lengva. Bet iš esmės, labai „faina“. Smagu matyti tiek palaikančių lietuvių. Jeigu nebūtų Lietuvos vėliavos viduryje dykumų, tai tikrai būtų liūdna“, – po pergalės kalbėjo R. Baciuška ir dėkojo visiems jį palaikiusiems.
K. Raišys tapo „Dakar Classic“ kategorijos nugalėtoju.
„Pirma vieta Dakare – ar galite patikėti?“ – džiūgavo K. Raišys.
„Nebuvo lengvas paskutinis ruožas, važiuoti lengva, bet matuoti nelabai“, – pridūrė jis.
