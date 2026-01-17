Neįtikėtinas lietuvių pasirodymas: Dakaro ralyje – ir Vaidoto Žalos pergalė

Vakar, po dvylikto greičio ruožo, „Nordis Team“ dar labiau padidino savo pranašumą sunkvežimių įskaitoje. Ši persvara išaugo iki 21 minutės.
Šeštadienį, paskutinę ralio dieną, ekipažas išsaugojo šią persvarą ir tapo sunkvežimių kategorijos čempionais.
Anksčiau V. Žala pasakojo, kad paskutinę Dakaro ralio dieną, kurioje buvo numatyta vos kiek daugiau nei šimtas sportinių kilometrų, toks saugus atotrūkis leis važiuoti be visiškai jokios rizikos ir koncentruotis tik į sunkvežimio tausojimą bei ranka pasiekiamą Dakaro ralio nugalėtojų trofėjų.
Paskutinį etapą „Nordis Team“ užbaigė penkti, tačiau bendroje įskaitoje V. Žalos komanda – pirmoje vietoje.
