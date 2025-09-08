Istorinis pasiekimas: Miglė Liutkevičiūtė iškovojo bronzą pasaulinėse karate varžybose

Vienos prestižiškiausių varžybų pasaulyje sukvietė 1216 atletų iš 82 pasaulio šalių. Dojo Kaunas sportininkė Miglė Liutkevičiūtė po 6 kovų pasidabino bronzos medaliu. Įveikusi Italijos, Ukrainos, Kolumbijos, Kazachstano atstoves pusfinalyje Miglė susitiko su Prancūzijos atstove, kur teko pripažinti priešininkės pranašumą.
Bronziniame finale Miglė kovojo su Europos čempionato prizininke iš Azerbaidžiano ir užtikrintai laimėjo rezultatu 2-0. (Miglės kategorijoje varžėsi 96 sportininkės iš 40 šalių).
Tai pirmasis ir istorinis toks pasiekimas Lietuvai!
Varžybose taip pat dalyvavo Kaunietė Gerda Petrauskaitė kategorijoje – 50kg, tačiau po inirtingos kovos pripažino titulultos Turkijos atstovės pranašumą.
Sportinkes paruošė treneris Karolis Čiutra. Klubas „DojoKaunas“.
Naujausi komentarai