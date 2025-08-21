Jaunimui – iššūkiai svetur ir tėvynėje

Dvi čempionės
Lenkijoje surengto pasaulio jaunimo orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionato aukso medalį iškovojo Irmantė Aleliūnaitė.
16-metė sportininkė laimėjo varžybas ilgojoje (25,5 km) trasoje – 1 val. 38 min. 58 sek.
Identišką rezultatą pasiekė ir Šveicarijos atstovė Malin Lara Roehrl, tad aukso medalis įteiktas ir jai. Trečią vietą užėmė suomė Aino Kankaanpaa – 1 val. 42 min. 41 sek. Penkta buvo Vytenė Puišytė (1 val. 46 min. 30 sek.).
„Daug klaidų nepadariau. Iš pradžių stengiausi važiuoti atsargiai, o vėliau, kur buvo lengvesnė atkarpa, paspaudžiau. Trasa – dinamiška, smėlėta, todėl pravažumas buvo sudėtingas, bet ilga distancija – mano mėgstamiausia, tad būtent joje tikėjausi geriausio rezultato. Labai džiaugiuosi, kad pavyko susikaupti ir įgyvendinti svajonę“, – sakė I. Aleliūnaitė.
Rugpjūtį su Europos čempionato sidabru iš Portugalijos grįžo Lietuvos jaunimo (iki 20 m.) merginų krepšinio rinktinė, iš Sakartvelo – šešiolikmečių vaikinų komanda.
Suomijoje įvykusio Europos jaunimo (iki 20 m.) lengvosios atletikos čempionato bronzą iškovojo ieties metikė Orinta Navikaitė.
Plaukikai – Rumunijoje
Otopenyje (Rumunija) startavo pasaulio jaunimo (iki 18 m.) plaukimo čempionatas. Jame dalyvauja aštuoni mūsų šalies sportininkai.
Pirmoji į finalą pateko Smiltė Plytnykaitė (50 m krūtine pusfinalis – 31,25 sek., penkta vieta).
„Medalis – ne pagrindinis mano tikslas. Stengiuosi padaryti tai, ką galiu geriausiai, noriu mėgautis plaukimu“, – sakė plaukikė.
Iš pradžių stengiausi važiuoti atsargiai, o vėliau paspaudžiau.
Lietuvos jaunių (iki 17 m.) rekordą pagerino Herkus Andronatij'us, 100 m krūtine nuplaukęs per 1 min. 02,48 sek.
Tajus Juška vakar 100 m peteliške įveikė per 53,34 sek., tarp 85 atrankos dalyvių užėmė dešimtą vietą ir pateko į pusfinalį.
Mūsų šaliai taip pat atstovauja Ieva Jurkūnaitė, Ieva Visockaitė, Ieva Nainytė, Sylvia Statkevičius ir Domas Vilimas.
Varžosi Druskininkuose
Druskininkuose prasidėjo pasaulio jaunimo (iki 19 m.) šiuolaikinės penkiakovės čempionatas.
Lietuvos penkiakovininkų rinktinę sudaro Martina Rutkauskaitė, Faustė Lukminaitė, Gustė Pečiulytė, Radvilė Ruseckaitė, Emilija Srebaliūtė, Gabrielė Ūkanytė, Ema Pupkutė, Gerda Ivanauskaitė, Juras Sandanavičius, Lukas Lagunavičius, Jegoras Gryzlovas, Liutauras Valeika, Leonas Linka, Matas Ivanauskas, Elanas Kondratas, Justas Štuikys.
Mūsų komandos lyderiai – M. Rutkauskaitė, L. Valeika, L. Lagunavičius, J. Sandanavičius. Favoritai tarp varžovų – pasaulio čempionai: egiptietė Farida Khalil, korėjietis Taegyungas Limas, vengras Nemere Szecsis.
M. Rutkauskaitei, F. Lukminaitei, G. Pečiulytei, L. Lagunavičiui, L. Valeikai, J. Sandanavičiui startai Druskininkuose – paskutinis pasirengimo, kitą savaitę Kaune vyksiančiam suaugusiųjų šiuolaikinės penkiakovės pasaulio čempionatui, etapas.
Naujausi komentarai