Smiltė Plytnykaitė – dar vienu laipteliu aukščiau: tapo pasaulio jaunimo čempione

Tai – naujas Smiltės karjeros rekordas. Antrąja vietą užėmė vokietė Lena Ludwig (1 min. 07,60 sek.), o bronzos medalį iškovojo Pietų Korėjos plaukikė Sua Moon (1 min. 07,86 sek.).
Tai – jau antrasis S. Plytnykaitės medalis šių metų pasaulio jaunimo čempionate. Trečiadienį 50 m krūtine finale plaukusi vilnietė iškovojo vicečempionės vardą.
Su lyg šiuo laimėjimu Lietuva bendroje medalių įskaitoje pakilo į 6-ąją vietą pasaulyje.
„Labai noriu padėkoti treneriui, kuris tikėjo. Šiandien į startą ėjau su kur kas didesniu jauduliu, bet treneris man vis tiek liepė ir tikėjo manimi, kad aš padarysiu ką galiu geriausiai. Tikriausiai jis ir bus tas vienintelis žmogus, kuris manimi labiausiai tikėjo“, – po finalo sakė Smiltė.
