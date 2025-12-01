Jaunųjų boksininkų laimikis – šeši medaliai

Kovojo pusfinalyje
Praeitą savaitę Kienbaumo mieste Vokietijoje įvykusio Europos jaunių (iki 17 metų) bokso čempionato bronzą pelnė Miglė Griškonytė ir Evelina Leščik.
Kaunietė M. Griškonytė (svorio kategorija iki 60 kg) ketvirtfinalyje 3:2 įveikė vokietę Charlottę Kienelę, aštuntfinalyje 5:0 – airę Ruth Dossen, tačiau pusfinalyje 0:5 neatsilaikė prieš slovakę Karoliną Kolarovą.
Vilnietė E. Leščik (per 80 kg) ketvirtfinalyje 4:1 privertė kapituliuoti kartvelę Nazi Šakarašvili, bet dvikovą dėl bilieto į finalą 0:5 pralaimėjo vengrei Krisztinai Bodnar.
Ketvirtfinalio akistatas pralaimėjo ir per žingsnį nuo prizininkų liko Milana Novikova (iki 52 kg), Kristupas Kondratas (iki 63 kg), Amira Komar (iki 70 kg) ir Goda Aleksandravičiūtė (iki 75 kg).
Lietuvos jaunių rinktinei vadovavo vyriausiasis treneris Marius Narkevičius (Kaunas). Varžybose dalyvavo beveik 400 sportininkų iš 29 šalių.
Sidabrinis finalas
Lapkritį Vengrijos sostinėje Budapešte buvo surengtas Europos čempionatas iki kovotojams 23-ejų metų. Sidabrą laimėjo Arnas Kazakevičius (iki 85 kg).
Pasvalietis, Lietuvos sporto universiteto (LSU) studentas ketvirtfinalyje įveikė čeką Danielių Komareką, pusfinalyje jau pirmą raundą – belgą Beną Othmeną Rayeną, o finale po atkaklios kovos 0:3 nusileido prancūzui Juniorui Tadahui.
Ketvirtfinalio barjero neperžengė Beatričė Savickaitė (iki 60 kg) ir Viltė Savickaitė (iki 57 kg).
Mūsų šalies komandai vadovavo vyriausiasis rinktinės treneris Bronislavas Šimokaitis (Kėdainiai). Europos čempionate dalyvavo 271 boksininkas iš 33 šalių. Pernai šių varžybų sidabro medalį iškovojo Aleksandras Trofimčiukas.
Iš Budvos – su trofėjais
Spalį Budvoje (Juodkalnija) įvykusiame Europos jaunučių (iki 15 m.) bokso čempionate dalyvavo dvylika Lietuvos sportininkų. Sidabro medalį iškovojo Vakaris Kisėliūnas, bronzos – Jelizabeta Sivačiova.
Biržietis V. Kiseliūnas (iki 48 kg) ketvirtfinalyje 5:0 nugalėjo čeką Vojtechą Halinarį, aštuntfinalio pirmą raundą – vengrą Sandorį Harkalį, pusfinalyje 3:2 palaužė airį Zacą Creightoną, tačiau finale 0:5 nusileido ukrainiečiui Vladyslavui Vasylevyčiui.
Vilnietė J. Sivačiova (iki 70 kg) pusfinalyje 0:5 neatsilaikė prieš vicečempione tapusią rumunę Eriką Antonią Vioricą Carp.
Ketvirtfinalyje suklupo Danas Šestakovas (iki 63 kg), Ždanas Nikitinas (iki 57 kg), Dominykas Garbenis (iki 75 kg), Viktoras Bogdevičius (iki 46 kg), Albertas Ulčinskas (iki 52 kg) ir Jonas Vokietaitis (iki 90 kg, neprilygo vėliau vicečempionu tapusiam italui Achille’ui Vinciati).
Lietuvos rinktinei vadovavo vyriausiasis treneris Virgilijus Stapulionis (Biržai). Budvos ringe varžėsi 369 boksininkai iš 32 šalių – 238 vaikinai ir 131 mergina.
Lietuvis – vicečempionas
Taip pat spalio mėnesį Ostravoje (Čekija) jėgas išmėgino Europos jaunimo (iki 19 m.) čempionato dalyviai. Daumantas Vilkas pelnė sidabro medalį.
Svorio kategorijos iki 90 kg finale vilnietis aiškia persvara antrą raundą nusileido Didžiosios Britanijos boksininkui Adekalie Sahennohu Kargbo.
Trenerio Aleksandro Baranovo auklėtinis ketvirtfinalyje 4:0 įveikė rumuną Teofaną Alexandrą Butoi, pusfinalyje 4:0 – slovaką Davidą Zahradničeką.
Prasibrauti į ketvirtinalį nepavyko Simonui Puniškiui (iki 60 kg), Jelizavetai Jakimovai (iki 54 kg, 0:5 neprilygo būsimai čempionei prancūzei Maloe Teresi), Jovitai Pudžmytei (iki 60 kg), Martinui Moisejenko (iki 85 kg), Marijai Šmakotinaitei (iki 48 kg, pralaimėjo vėliau čempione tapusiai prancūzei Mathildai Fragniere), Kamilei Kuktelionytei (iki 70 kg).
Su boksininkais į Čekiją vyko treneriai vilniečiai Miroslavas Krepštulis ir Valentinas Mironovas bei kaunietis Vidas Bičiulaitis.
