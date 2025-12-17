Miglė Griškonytė ir Evelina Leščik pasidabino Europos jaunių bokso čempionato medaliais

M. Griškonytė (svorio kategorija iki 60 kg) pusfinalyje rezultatu 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30) neatsilaikė prieš slovakę Karoliną Kollarovą ir tenkinosi bronzos medaliu.
Prieš tai lietuvė senojo žemyno pirmenybėse laimėjo dvi kovas. Ketvirtfinalyje M. Griškonytė po atkaklios kovos rezultatu 3:2 (28:29, 28:29, 30:27, 29:28, 30:27) įveikė vokietę Charlottę Kienelę, o aštuntfinalyje 5:0 (29:28, 29:28, 30:27, 30:27, 30:27) nugalėjo airę Ruth Dossen.
E. Leščik (virš 80 kg) pusfinalyje rezultatu 0:5 (27:30, 28:29, 27:30, 27:30, 28:29) nusileido vengrei Krisztinai Bodnarai ir pelnė bronzinį apdovanojimą. Medalį lietuvė iškovojo po to, kai ketvirtfinalyje 4:1 (29:28, 29:28, 28:29, 29:28, 29:28) pranoko kartvelę Nazį Shakarashvilį.
Keturi lietuviai liko per žingsnį nuo medalio. Milana Novikova (iki 52 kg) aštuntfinalyje aiškia persvara trečiajame raunde įveikė airę Aleighą Murphy, tačiau ketvirtfinalyje aiškia persvara pirmajame raunde nusileido lenkei Nataszai Kosiec.
Kristupas Kondratas (iki 63 kg) aštuntfinalyje aiškia persvara pirmajame raunde pranoko turką Alparslaną Senolį, bet ketvirtfinalyje trijų raundų neiškovojo – graikui Ermisui Diinekiui Ziogasui lietuvis nusileido aiškia persvara antrajame raunde.
Amira Komar (iki 70 kg) ketvirtfinalyje rezultatu 0:5 (27:30, 27:30, 25:30, 26:30, 27:30) neprilygo italei Denisei Marcellino, o Goda Aleksandravičiūtė (iki 75 kg) ketvirtfinalyje aiškia persvara trečiajame raunde neatsilaikė prieš ukrainietę Vasylyną Olasiuk.
Likę Lietuvos boksininkai pralaimėjimus patyrė aštuntfinalio ar šešioliktfinalio etapuose. Ignas Štrapėla (iki 52 kg) aštuntfinalyje rezultatu 0:5 (26:30, 26:30, 27:30, 27:30, 27:30) nusileido graikui Eleftheriosui Zournatzisui, o Gvidas Barsevičius (iki 60 kg) aštuntfinalyje 0:5 (28:29, 27:30, 28:29, 28:29, 28:29) neatsilaikė prieš suomį Leoną Kaislamą.
Aurelija Krasadomska (iki 63 kg) aštuntfinalyje aiškia persvara pirmajame raunde neprilygo Nyderlandų boksininkei Zoe Vogels, o Adas Miržinskas (iki 57 kg) aštuntfinalyje rezultatu 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 25:30) nusileido turkui Zeki Ugurui.
Ilja Makarevičius (iki 48 kg) aštuntfinalyje rezultatu 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30) neprilygo bulgarui Nikolay‘ui Karaboykovui, o Eva Elvikytė (iki 57 kg) antrajame aštuntfinalio kovos raunde patyrė nesėkmę aiškia persvara prieš vengrę Zsofią Csengę Kiss.
Germantas Rusys (iki 54 kg) aštuntfinalyje rezultatu 0:5 (27:30, 28:29, 28:29, 27:30, 27:30) nusileido rumunui Raianui-Nicholasui Cola, o Pijus Duonėla (iki 75 kg) aštuntfinalyje aiškia persvara pirmajame raunde neprilygo vengrui Alexui Domjanui.
Aštuntfinalyje kovojęs Edvinas Drutel (iki 80 kg) kovos taip pat neužbaigė – aiškia persvara pirmajame raunde neatsilaikė prieš ukrainietį Dmytro Kasianenką.
Adriana Petrukanec (iki 46 kg) aštuntfinalyje rezultatu 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 28:29) neprilygo lenkei Aleksandrai Lipniak, o Akvilė Šiupeniūtė (iki 54 kg) aštuntfinalyje 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30) nusileido airei Paige Nickels.
Šešioliktfinalyje pergalės neiškovojo Kristupas Lazauskas (iki 70 kg), rezultatu 0:5 (25:28, 25:28, 25:28, 26:27, 25:28) neatsilaikęs prieš graiką Nikolaosą Kraniasą, o po atkaklios kovos pralaimėjimą patyrė Žygimantas Dičpetris (virš 80 kg), šešioliktfinalyje rezultatu 2:3 (28:29, 28:29, 30:27, 30:27, 27:29) neprilygęs graikui Stefanosui Athanasioui.
Lietuvos rinktinei Europos čempionate vadovavo vyriausiasis nacionalinės jaunių komandos treneris Marius Narkevičius (Kaunas). Jam talkino Aleksandras Baranovas (Vilnius), Laimonas Raibikis (Kaunas), Aivaras Balsys (Kretinga), Vitalijus Starenko (Vilniaus rajonas), Janas Ramanovskij (Vilnius), Vincas Murauskas (Šilutė) ir Ana Starovoitova (Klaipėda).
Senojo žemyno pirmenybėse taip pat dirbo teisėjas iš Lietuvos – Audrius Gudomskas.
