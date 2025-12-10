Europos jaunių bokso čempionate Vokietijoje – net devyniolika lietuvių

Pirmąją Senojo žemyno pirmenybių dieną startuos penki lietuviai.
Gruodžio 10 d., trečiadienį, aštuntfinalyje pasirodymą pradės Adriana Petrukanec (svorio kategorija iki 46 kg), susitiksianti su lenke Aleksandra Lipniak.
Akvilė Šiupeniūtė (iki 54 kg) gruodžio 10 d. aštuntfinalyje boksuosis su aire Paige Nickels, o Miglė Griškonytė (iki 60 kg) aštuntfinalyje kovos su aire Ruth Dossen.
Gruodžio 10 d. Kristupas Lazauskas (iki 70 kg) šešioliktfinalyje susitiks su graiku Nikolaosu Kraniasu, o Žygimantas Dičpetris (virš 80 kg) šešioliktfinalyje boksuosis su graiku Stefanosu Athanasiou.
Eva Elvikytė (iki 57 kg) gruodžio 11 d., ketvirtadienį, aštuntfinalyje stos į kovą su vengre Zsofia Csenge Kiss, Ilja Makarevičius (iki 48 kg) aštuntfinalyje susitiks su bulgaru Nikolay‘umi Karaboykovu, o Germantas Rusys (iki 54 kg) aštuntfinalyje boksuosis su rumunu Raianu-Nicholasu Cola.
Taip pat gruodžio 11 d. aštuntfinalyje Pijus Duonėla (iki 75 kg) kovos su vengru Alexu Domjanu, o Edvinas Drutel (iki 80 kg) aštuntfinalyje susitiks su ukrainiečiu Dmytro Kasianenko.
Gruodžio 12 d., penktadienį, į ringą Europos čempionate lips šeši lietuviai – Milana Novikova (iki 52 kg) aštuntfinalyje boksuosis su aire Aleigha Murphy, Aurelija Krasadomska (iki 63 kg) aštuntfinalyje susirems su Nyderlandų boksininke Zoe Vogels, o Ignas Štrapėla (iki 52 kg) aštuntfinalyje išbandys graiko Eleftherioso Zournatziso jėgas.
Adas Miržinskas (iki 57 kg) gruodžio 12 d. vyksiančiame aštuntfinalyje susitiks su turku Zeki Uguru, Gvidas Barsevičius (iki 60 kg) aštuntfinalyje kovos su vengro Kristofo Herdos ir suomio Leono Kaislama poros nugalėtoju, o Kristupas Kondratas (iki 63 kg) aštuntfinalyje boksuosis su turku Alparslanu Senoliu.
Galiausiai gruodžio 13 d., šeštadienį, startuos dar trys merginos. Amina Komar (iki 70 kg) ketvirtfinalyje susitiks su itale Denise Marcellino, Goda Aleksandravičiūtė (iki 75 kg) ketvirtfinalyje susirems su ukrainiete Vasylyna Olasiuk, o Evelina Leščik (virš 80 kg) ketvirtfinalyje išbandys kartvelės Nazi Shakarashvili jėgas.
Lietuvos rinktinei Europos čempionate vadovaus vyriausiasis nacionalinės jaunių komandos treneris Marius Narkevičius (Kaunas). Jam talkins Aleksandras Baranovas (Vilnius), Laimonas Raibikis (Kaunas), Aivaras Balsys (Kretinga), Vitalijus Starenko (Vilniaus r.), Janas Ramanovskij (Vilnius), Vincas Murauskas (Šilutė) ir Ana Starovoitova (Klaipėda).
Senojo žemyno pirmenybėse taip pat dirbs teisėjas iš Lietuvos – Audrius Gudomskas.
