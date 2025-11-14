Lietuvos čempionato pusfinalyje – jaunimo rinktinės boksininko niuksas patyrusiam kovotojui

Antrąją čempionato dieną atidarė kaunietis Nedas Gudomskas (svorio kategorija iki 65 kg), kuris pusfinalyje rezultatu 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 29:28) įveikė jonavietį Einorą Sinkevičių.
Malonią staigmeną arenoje susirinkusiems fanams pateikė kėdainietis, jaunimo rinktinės narys Nojus Šmatauskas (iki 65 kg), pusfinalyje rezultatu 5:0 (29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28) nugalėjęs patyrusį panevėžietį, Lietuvos čempioną Andriejų Lavrenovą.
Kaunietis Aleksandras Trofimčiukas (iki 70 kg) ketvirtfinalyje nesulaukė kito kauniečio Igno Stanislovaičio, panevėžietis Edgaras Trotenskis (iki 70 kg) ketvirtfinalį laimėjo ringe nepasirodžius marijampoliečiui Deimantui Baravykui, o dviejų kėdainiečių ketvirtfinalyje tarp Andrejaus Tkaličiaus (iki 75 kg) ir Ramūno Balčiūno kovoti atsisakė pastarasis.
Klaipėdietis Donats Rokis (iki 70 kg) ketvirtfinalyje 5:0 (30:27, 29:28, 30:27, 30:27, 30:27) pranoko vilnietį Eriką Sadauską. Kitame ketvirtfinalyje kaunietis Armandas Kregždė (iki 70 kg) rezultatu 4:1 (28:29, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28) įveikė panevėžietį Domą Valentinavičių.
Dviejų kauniečių ketvirtfinalio akistatoje Pijus Valiokas (iki 75 kg) triumfavo po to, kai kovą antrajame raunde sustabdė Jurgio Savicko sekundantas. Pabaigos nesulaukta ir kitame ketvirtfinalio susitikime, kuriame klaipėdietis Paulius Žymančius (iki 75 kg) aiškia persvara antrajame raunde pranoko kitą klaipėdietį Jogailą Antanavičių.
Paskutiniame ketvirtadienio ketvirtfinalyje vilnietis Davidas Ratovičius (iki 75 kg) rezultatu 5:0 (29:28, 29:28, 30:27, 30:27, 29:28) nugalėjo kaunietį Kasparą Šaulį.
Penktadienį (lapkričio 14 d.) nuo 16 val. sportininkai varžysis pusfinalių akistatose, o šeštadienį (lapkričio 15 d.) nuo 13 val. pajėgiausi šalies boksininkai susitiks finalinėse dvikovose.
Visas Lietuvos bokso čempionato kovas bokso aistruoliai gali pamatyti neišėję iš namų – šalies pirmenybių akistatos transliuojamos Lietuvos bokso federacijos feisbuko paskyroje.
Naujausi komentarai