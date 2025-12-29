Išrinktas geriausias šių metų Lietuvos suaugusiųjų boksininkas

Praėję metai Lietuvos boksui buvo sėkmingi – šalies sportininkai stabiliai varžėsi tarptautinėje arenoje ir Europos čempionatuose iškovojo šešis medalius. Europos iki 23-ejų metų čempionate lietuviai pelnė sidabro medalį, Senojo žemyno jaunimo pirmenybėse taip pat iškovojo sidabrą, Europos jaunių čempionate pasidabino dviem bronzos medaliais, o Europos jaunučių čempionate – vienu sidabro ir vienu bronzos apdovanojimu.
Geriausiu 2025 metų Lietuvos suaugusiųjų boksininku pripažintas Aleksandras Trofimčiukas. Jis sėkmingai atstovavo Lietuvai pasaulio čempionate, kuriame olimpinėje svorio kategorijoje užėmė septynioliktąją vietą, taip pat demonstravo aukštą meistriškumą nacionalinėse ir tarptautinėse varžybose – tapo Lietuvos čempionu ir triumfavo A. Šociko bokso turnyre.
Geriausiu U23 amžiaus grupės boksininku tapo Arnas Kazakevičius, Europos iki 23-ejų metų čempionate iškovojęs sidabro medalį ir tapęs vicečempionu.
Jaunimo (U19) grupėje geriausiu pripažintas Daumantas Vilkas, Europos jaunimo čempionate užėmęs antrąją vietą.
Jaunių (U17) grupėje išsiskyrė Miglė Griškonytė, kuri Europos jaunių čempionate olimpinėje rungtyje iškovojo sidabro medalį.
Jaunučių (U15) grupėje geriausiu boksininku tapo Vakaris Kisieliūnas, Europos jaunučių čempionate pelnęs sidabrinį apdovanojimą.
Geriausio 2025 metų trenerio vardas skirtas trims asmenims – Vidui Bružui už reikšmingą indėlį į Aleksandro Trofimčiuko ir Arno Kazakevičiaus pasiektus rezultatus bei darbą su nacionalinėmis rinktinėmis, o Aleksandrui Baranovui už indėlį į Daumanto Vilko pasiekimus ir pagalbą rengiant jaunių bei jaunimo rinktines Europos čempionatams.
Metų trenerio vardas skirtas ir Mariui Narkevičiui už darbą rengiant jaunių rinktinę bei Miglės Griškonytės pasiektą rezultatą Europos jaunių čempionate.
Geriausiu 2025 metų teisėju pripažintas Vilmantas Bobinas, kuris dalyvavo visuose Lietuvos čempionatuose, Europos jaunimo čempionate ir per metus nepraleido nė vienų oficialių varžybų. Geriausiu 2025 metų bokso renginių organizatoriumi tapo Kėdainių bokso federacija, puikiai surengusi jubiliejinį šimtąjį Lietuvos bokso čempionatą.
Lietuvos bokso federacija nuoširdžiai dėkoja treneriams Bronislavui Šimokaičiui, Denisui Naidionovui, Stasiui Balčiauskui, Vitalijui Starenko, Valentinui Mironovui, Mariui Narkevičiui ir Virgilijui Stapulioniui už profesionalų darbą su nacionalinėmis rinktinėmis bei sportininkų parengimą Europos čempionatams.
LBF taip pat dėkoja teisėjams Andžėjui Sinicyn, Mindaugui Žilinskui, Algirdui Majauskui, Mindaugui Urbonavičiui, Ryčiui Vasiliauskui ir Audriui Gudomskui už nepriekaištingą darbą nacionalinėse bei tarptautinėse varžybose.
Atskira padėka skiriama boksininkei Evelinai Leščik už 2025 metų Europos jaunių čempionate iškovotą trečiąją vietą ir garbingą Lietuvos vardo atstovavimą tarptautinėje arenoje.
