Kaune Europos čempione tapusi Belgijos čiuožimo žvaigždė grįžta į Lietuvą

Čiuožėjai tai bus ypatingas sugrįžimas į Kauną, kur 2024 m. ji tapo Europos čempione ir išgyveno vieną ryškiausių karjeros akimirkų.
Vienintelis toks ledo šou „Stichijos 2: Pasadoblis“ bus visiškai naujas kūrinys, tęsiantis pirmosios „Stichijų“ dalies, praėjusiais metais sudrebinusios „Žalgirio“ areną, istoriją.
Renginyje susijungs aukščiausio lygio dailusis čiuožimas, šokis, gyvi muzikiniai pasirodymai bei moderniausi šviesos ir garso sprendimai, žiūrovams pasiūlysiantis dar didesnį emocinį užtaisą.
L. Hendrickx – viena tituluočiausių pastarojo dešimtmečio Europos čiuožėjų. 2024 m. Kaune ji tapo Europos čempione, 2023 m. Suomijoje iškovojo sidabro medalį, o 2022 m. Estijoje pasidabino bronza.
Pasaulio čempionatuose belgė taip pat ne kartą lipo ant apdovanojimų pakylos: 2022 m. Prancūzijoje tapo vicečempione, o 2023 m. Japonijoje laimėjo bronzos medalį.
Sportininkė yra daugkartinė Belgijos čempionė bei nuolatinė ISU „Grand Prix“ varžybų dalyvė, išsiskirianti stipriu artistiškumu, drąsiais choreografiniais sprendimais ir techniniu stabilumu.
Sugrįžimas į Kauną Hendrickx turi ypatingą reikšmę – būtent čia ji pasiekė karjeros viršūnę Europos čempionate, o Lietuvos publika tapo neatsiejama šios pergalės dalimi.
Ledo šou „Stichijos 2: Pasadoblis“ kartu su Belgijos čiuožimo ikona taip pat pasirodys Lietuvos šokių ant ledo lyderiai Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius, jau vasarį pirmą kartą besivaržysiantys žiemos olimpinėse žaidynėse.
Žiūrovai taip pat išvys olimpinį čempioną, penkiskart pasaulio ir Europos čempioną iš Prancūzijos Guillaume Cizeron, ant ledo pasirodysiantį su naująja partnere Laurence Fournier Beaudry.
Prie įspūdingo dalyvių sąrašo prisijungs ir kitos dailiojo čiuožimo žvaigždės – pasaulio čempionai iš Kanados Deanna Stellato-Dudek ir Maxime Deschamps, legendinė Italijos čiuožėja, daugkartinė pasaulio ir Europos čempionė Carolina Kostner, Europos čempionė iš Estijos Niina Petrokina.
Ledo šou „Stichijos 2: Pasadoblis“ vyks 2026 m. kovo 13 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje.
