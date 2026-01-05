Kaune – veteranų kalėdinio slalomo šventė

Didelio populiarumo susilaukę kalėdiniai ir velykiniai slalomai gimė bemaž tuo pat metu, kaip ir „Kauno rudens“ raliai, kurių garbingą pusės amžiaus jubiliejų sporto visuomenė pažymėjo prieš pusantrų metų.
„Žodžiai „velykinis“ ar „kalėdinis“ tuomet skambėjo kaip didžiausias akibrokštas, todėl buvome priversti griebtis įvairiausių manipuliacijų, o padėti ant stalo kalėdinio pyrago riekę ar velykinį margutį išdrįsdavome tik tada, kai visi prizai jau būdavo išdalyti ir kai varžybas palikdavo įvairių instancijų deleguoti „garbingi svečiai“, – su šypsena dar ir dabar prisimena žilagalviai veteranai, kuriems kasmetiniai susibūrimai šiose varžybose tapo neginčijama būtinybe bei galimybe pademonstruoti dar nesudrėkusį paraką jų parakinėse.
Sniego gniūžtės efektas
Prasidėjusios nuo poros dešimčių dalyvių veteranų slalomo varžybos šiandien jau nebesutelpa vienoje nemenko dydžio aikštelėje, o norinčių rungtyniauti skaičius perkopia šimtą.
Tai nieko nestebina, nes organizatoriai kasmet kartu su sporto meistrais veteranais, automobilių sporto teisėjais veteranais kviečia pasivaržyti ir žmones su negalia, sporto klubų narius, svečius ir rėmėjus, elektromobilių vairuotojus ir žurnalistus bei visus norinčius.
„Kartą paragavęs negali sustoti“, – šis posakis bene ryškiausiai apibūdina UAB „Kauno švara“ komandos, tapusios nuolatine šių varžybų dalyve, ambicijas.
Idėja įmonės vairuotojus „komandiruoti“ pasitobulinimui į slalomo varžybas kilo prieš metus, kai 80-metį švenčiančios „Kauno švaros“ vadovai nutarė, jog didžiausia dovana automobilius ir jų sportą mėgstančiam įmonės kolektyvui bus suteikta galimybė jėgas išbandyti slalomo aikštelėje.
Ir šįkart Kalėdinio slalomo trasose varžysis net trys šios įmonės komandos, kurių sudėtyje per 30 kolektyvo narių, kasdien atliekančių labai kilnią miesto švarinimo misiją.
„Kauno švaros“ generalinis direktorius Saulius Lazauskas ir sporto organizatorius, automobilių sporto meistras Darius Saulevičius įsitikinę, jog kolektyvo vairuotojų įgūdžiai, įgyti slalomo aikštelėje, labai pravers ir jų tiesioginiame darbe, kai su didesne ir galingesne technika tenka manevruoti ankštuose miesto kiemuose bei aikštelėse.
Nuolatiniais veteranų slalomų dalyviais tapo ir Kauno rajono savivaldybės administracijos bei tos pačios savivaldybės akademijos seniūnijos komandos, LAK „Retro klasika“ istorinių automobilių puoselėtojai ir kiti.
Slalomo varžybos seniai pranoko šalies ribas ir tapo tarptautinėmis. Jau seniai Kaune rengiamų varžybų aikštelėse kaip namuose jaučiasi daugeliui ne tik kauniečių gerai pažįstama „Team Latvija“ komanda ir jos sportininkai Andris Stals, Italo Alsinš, Andris Kalkis ir kiti, veteranas iš Estijos Toivo Ninas, Jarina Tovkailo, pirmoji viešnia iš Ukrainos, atradusi Kaune rengiamas veteranų slalomo varžybas, ir daugelis kitų.
„Jei ko ir pasigesime šiemet Kaune, tai įspūdingų laimėjimų su Kazachstano komandomis garsiajame Dakaro dykumų maratone pasiekusio Artur Ardavičiaus – nuolatinio kalėdinių bei velykinių slalomų bei „Kauno rudens“ ralių dalyvio, kurį į savo verpetą vėl įtraukė jo pamėgtas Dakaras ir kuriam TASVA įteikė dalyvio sportinę licenciją“, – sakė vienas šių varžybų organizatorių, TASVA direktorius Romualdas Mažuolis.
Šįkart nebus ir nuolatinio veteranų slalomų, „Kauno rudens“ ralių dalyvio, praėjusių metų ralio „Aplink Lietuvą“ nugalėtojo Tado Vitkevičiaus, kuris išvyko į Monte Karlą ruoštis ten vyksiančiam istorinių automobilių raliui.
„Ten mūsų laukia visai kitoks ralis, nei ankstesni. Bus uždaryti visi greičio ruožai, teks važiuoti kalnų keliais, kurie nevalomi nuo sniego, tad reikia bent morališkai geriau pasiruošti. Tačiau lengvas kelias – ne mūsų kelias“, – linkėdamas sėkmės slalomo dalyviams sakė T. Vitkevičius.
Debiutuoja „Automobilininkas“
Šeštadienį Kalėdinio slalomo dalyvių gretas papildys Kauno krašto veteranų klubo „Automobilininkas“ nariai.
Klubo Kauno skyriaus vadovas Jonas Gaubšas džiaugiasi, jog iš 32 esančių klubo narių Kalėdiniame slalome debiutuos daugiau nei pusė, sudarysiančių tris atskiras komandas. Tarp jų tokie žinomi automobilių sporto meistrai kaip Linas Skardžiukas, Alvydas Gilys, Algimantas Akstinas ir kiti, savo meistriškumą įrodę daugelyje automobilių sporto trasų.
„Norintiems papildyti klubo narių gretas pirmenybę teikiame turintiems aukštąjį išsilavinimą automobilių srityje ir sukaupusiems 25-erių darbo stažą toje pačioje sferoje“, – sakė klubo narys A. Akstinas.
Varžysis ir dėl bendražygių atminimo taurių
Kalėdinio veteranų slalomo nugalėtojai ir prizininkai bus pagerbti organizatoriaus įsteigtais prizais (taurėmis, medaliais ir diplomais), kurių jie išsiveš ne vieną dešimtį.
Šių tradicinių turnyrų laimėtojai ir prizininkai ne kartą yra sakę, jog juos bene labiausia džiugina bendražygių atminimo taurės, randančios garbingiausią vietą sportinių laimėjimų kolekcijoje.
Ir šįsyk veteranai rungsis dėl vieno aktyviausių šių lenktynių dalyvių, buvusio Žemės ūkio akademijos dėstytojo, docento, LASF garbės teisėjo Evaldo Čerškaus atminimo taurės, kurią įsteigė Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas.
Ilgamečio LASF prezidento Sigito Alesiaus taurę įteiks jos steigėjas LASF prezidentas Egidijus Janavičius, o vieno iš šių tradicinių varžybų iniciatorių ir ilgamečio organizatoriaus Vidmanto Čiutelės, kurio 90-ąjį gimtadienį būtume minėję praėjusį lapkritį, atminimo taurę įsteigė TASVA ir jos direktorius R. Mažuolis.
Beje, tėvo pėdomis automobilių sporte pasekęs Vidmanto sūnus Dovilas jau atšventė 50 metų jubiliejų ir jam šios slalomo varžybos bus pirmosios veteranų gretose.
Vardinę vieno žymiausių šalies ralio meistrų Leontijaus Potapčiko atminimo taurę įsteigė buvęs jo mokinys, automobilių sporto veteranas Jegoras Teras, o Algirdo Rymonio – irgi buvęs jo bendražygis ir mokinys, sporto meistras Modestas Jakas.
Paraiškas į tradicines veteranų Kalėdinio slalomo lenktynes jų organizatoriai priims varžybų vietoje (VDU ŽŪA, Universiteto g. 8A, Akademija, Kauno r.) sausio 10 dieną, nuo 8 val., o pirmojo automobilio startas numatytas 11.30 val.
