Kurčiųjų deflimpinėse žaidynėse – įspūdinga diena Lietuvai

Trečiadienį lauktas lengvosios atletikos rutulio stūmimo rungties finalas pateisino lūkesčius su kaupu. Sektoriuje vyko drama iki paskutinio atodūsio. Pasibaigus varžyboms triumfavo du lietuviai – auksą iškovojęs M. Jurkša, sidabrą – V. Ivaškevičius.
Po pirmųjų bandymų pirmavo 2024 metų pasaulio čempionas Oskaras Kokoszewskis iš Lenkijos – 16 m 53 cm.
Trečiuoju stūmimu M. Jurkša pasiuntė rutulį 16 m 67 cm. Tačiau lietuvis trumpai pirmavo. Lenkas tuoj pagerino rezultatą – 16 m 86 cm.
Kaip parodė tolesni įvykiai – viską nulėmė penktieji stipruolių bandymai. M. Jurkša švystelėjo rutulį už 17 m ribos – 17,07 m. Negana to, O. Kokoszewskį į trečią vietą nuleido V. Ivaškevičius, pasiuntęs 7 kg metalinį „kamuoliuką“ – 16,93 m.
Paskutiniu bandymu lenkas gana toli nustūmė rutulį, tačiau jis nuskriejo už sektoriaus ribos.
Šarūnas Zdanavičius su 15 m 28 cm rezultatu užėmė 6-ąją vietą.
M. Jurkša deflimpiniu čempionu tapo pirmą kartą. Mūsų galiūnas šio titulo link ėjo daug metų.
Tinklininkės nestabdo – įveikė lenkes
Pergalėmis džiugina mūsų paplūdimio tinklinio moterų komanda. Paskutinėse grupės rungtynėse Birutė Aleknavičiūtė ir Dorotėja Keraitė 2:0 įveikė Lenkijos dvejetą.
C grupėje užėmusios antrąją vietą (1 pralaimėjimas, 2 pergalės) Pauliaus Matulio auklėtinės pateko į kitą etapą ir tęs kovą dėl medalių. Su kuo susitiks toliau – bus žinoma ketvirtadienį.
Kraują stingantys stalo tenisininkų mūšiai
Žaidynes pradėjo ir mūsų stalo tenisininkai Deividas Takinas bei Kęstutis Žižiūnas. Lietuviai sėkmingai pradėjo varžybas – po dramatiškos kovos 4:3 įveikė Kazachstano atstovus Abylajų Burkitbajų ir Bižaną Tulebajevą. Varžovai pirmavo 3:1, tačiau D. Takinas ir K. Žižiūnas sugebėjo perimti iniciatyvą bei išplėšti pergalę.
Toks pat atkaklus mūšis vyko ir su Pietų Korėjos stalo tenisininkais – Jong-Kuk Kimu ir Gwon-Chwi Choi. Po 6 setų esant lygiam rezultatui – 3:3, septintą setą azijiečiai laimėjo 11:9.
Lietuvos vyrai dvejetų turnyre pasidalijo 9–16 vietomis. Toliau jų laukia asmeninės varžybos.
Badmintonininkams – juodasis trečiadienis
Iš badmintono aikštelių skriejo kone vien nelinksmi rezultatai.
Vyrų vienetų varžybų 16-finalio etape pralaimėjimus patyrė ir iš pretendentų į medalius sąrašo iškrito abu Lietuvos atstovai – Ignas Reznikas ir Tadas Rimkus.
I. Reznikas 1:2 (21:15, 10:21, 12:21) nusileido japonui Yuki Morimoto, o T. Rimkus neturėjo vilčių susitikime su Chen-Ding Chengu iš Taivano – 0:2 (3:21, 9:21).
Moterų vienetų turnyre į aštuntfinalį taip pat nepateko Aurelija Ramaneckaitė. Vilnietė po atkaklios kovos – 1:2 (10:21, 21:15, 14:21) pripažino Hyang Kim Pietų Korėjos persvarą.
Medalių neturėsime ir vyrų dvejetų varžybose. Kovoje dėl bilieto į aštuntfinalį Kazimieras Dauskurtas bei I. Reznikas lengvai – 2:0 (21:16, 21:6) nugalėjo taivaniečius Hao-En Liu, Shih-Rong Yiną. Tačiau lietuviams kelią į ketvirtfinalį pastojo japonai Y. Morimoto, Yasuhiro Nagaishi, laimėję susitikimą po atkaklaus mūšio – 2:0 (21:16, 21:18).
Vienintelė viltis laimėti medalius rusena mišrių dvejetų grupėje, kurioje žaidžia abu lietuvių dvejetai – T. Rimkus ir A. Ramaneckaitė bei K.Dauskurtas ir Vaiva Žymantė.
E. Vaičiulis į lyderių ginčą nesikišo
Komazavos olimpinio parko stadiono vyko 1500 m bėgimo rungties finalinės varžybos, kuriose varžėsi iš pusfinalio etapo patekę 12 greičiausių bėgikų. Sirguliuodamas rungtyniavęs E. Vaičiulis distanciją baigė per 4 min. 21,07 sek. Ši pasekmė buvo 12-a.
Artimiausiomis dienomis klaipėdietis kovos savo mėgstamoje 800 m rungtyje.
Krepšinio aikštelėje – lengvos pergalės
Abi Lietuvos krepšinio komandos pasirodymus grupėse baigė lengvomis pergalėmis. Moterys 90:33 (25:7, 26:3, 17:9, 22:14) sutriuškino Kenijos krepšininkes, vyrai – 100:51 (24:8, 26:10, 30:17, 20:16) – Taivano penketuką.
Lietuvos moterų ekipoje rezultatyviausiai rungtyniavo Rugilė Vosyliūtė – 15 taškų, Justina Burbaitė-Mačiulienė – 14, Ramunė Eskertaitė – 12.
Vyrų komandoje daugiausiai taškų pelnė Benas Šimanauskas – 26, Giedrius Švedas ir Gediminas Žukas – po 10.
Lietuvos vyrai ir moterys pateko į aštuntukus. Su kuo teks kautis ketvirtfinalyje, bus žinoma ketvirtadienį.
