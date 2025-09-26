Lietuvos garbę Europos pilno kontakto karatė čempionate gins tituluoti kovotojai ir debiutantai

Į turnyrą Vengrijoje susirinko beveik 500 sportininkų iš 22 šalių.
Lietuvai suaugusiųjų čempionato kumitė rungtyje atstovaus 19 sportininkų, dar 10 atletų deleguota į asmenines ir komandines katos rungties varžybas.
Kumitė rungtyje ant tatamio žengs Brigita Svinkūnaitė, Viktorija Dambrauskaitė (abi – svorio kategorijoje iki 50 kg), Urtė Saunoriūtė, Rasa Klemanskaitė (iki 54 kg), Evelina Šipailė, Justyna Vabalis (iki 59 kg), Aneta Meškauskienė, Vaiva Rickevičienė (iki 65 kg), Brigita Gustaitytė, Marija Sekunda (virš 65 kg), Vilius Lipnickas (iki 60 kg), Donatas Zeigis, Tautvydas Šniaukas (iki 70 kg), Laurynas Vaičikauskas, Justinas Kvietka (iki 80 kg), Renaldas Romankevičius, Aurimas Kuodis (iki 90 kg), Paulius Žimantas ir Benas Čekanavičius (virš 90 kg).
Katos rungties asmeninėse varžybose dalyvaus Diana Mačiūtė, Raminta Makackaitė, Tomas Zienius ir Nikas Kvasys, o komandinėse varžysis dvi Lietuvos ekipos (Matas Jonauskas, Greta Intaitė, Joana Tydikaitė ir Rima Barusaitė bei D.Mačiūtė, N.Kvasys, Agnė Žilinskaitė ir Kajus Malinenas).
„Pasiruošimas Europos čempionatui buvo kaip niekada ilgas, turėjome 3 treniruočių stovyklas, – prieš varžybas sakė Lietuvos kiokušin karatė federacijos (LKKF) garbės prezidentas Romas Vitkauskas. – Kai kurie sportininkai dalyvavo pasaulio čempionate Japonijoje, tad jie tiesiog pratęsė savo treniruočių ciklą.“
Anot LKKF vadovo, šiemet nacionalinėje rinktinėje yra įdomus patyrusių sportininkų ir debiutantų derinys.
„Tarp vyrų turime tokius patikrintus ir užsirekomendavusius kovotojus kaip P. Žimantas, J. Kvietka ir L. Vaičikauskas. Visi buvę Europos čempionato prizininkais, o Paulius – ir čempionu. Tuo tarpu D. Zeigis, R. Romankevičius, A. Kuodis ir B. Čekanavičius Europos čempionate dalyvaus pirmą kartą, – sakė R. Vitkauskas. – Tarp moterų niekam pristatinėti nereikia Europos ir pasaulio čempionės B. Gustaitytės, daugkartinės Europos čempionės B. Svinkūnaitės, Europos čempionės M. Sekundos ir Europos taurės laimėtojos A. Meškauskienės. J. Vabalis Europos čempionate buvo trečia, daug tikimės iš puikią sportinę formą demonstruojančios Lietuvos čempionės V. Rickevičienės, gerai pasirodyti yra pajėgios visos rinktinės atstovės.
Taip pat visada tik dėl aukščiausių vietų kovoja trenerio Valiaus Rudžio vadovaujama katos rinktinė, asmeninėse varžybose visi keturi sportininkai – D. Mačiūtė, R. Makackaitė, T. Zienius ir N. Kvasys – yra pretendentai į finalus.“
Lietuvos rinktinės vyriausiųjų trenerių komiteto pirmininkas Vladimiras Silvaško prieš čempionatą taip pat yra nusiteikęs optimistiškai.
„Visi sportininkai varžyboms rengėsi sąžiningai, dalyvavo stovyklose. Tikimės, kad viskas bus gerai, nors kiekviename čempionate reikia ir šiek tiek sėkmės, palankesnių burtų. Iki jų sunku kalbėti apie galimybes, bet manau, kad Lietuvos rinktinė parodys savo potencialą ant tatamio, – sakė ilgametis pilno kontakto karatė treneris. – Be abejo, itin gerų rezultatų tikimės iš mūsų rinktinės tituluočiausių narių, bet laukiame ir gerų kitų sportininkų pasirodymų. Senas vilkas J. Kvietka gali pasiekti geresnį rezultatą, vis nepasisekdavo E. Šipailei, kuri rimtai ir sąžiningai rengėsi čempionatui, tad gal pralauš ledus.“
Anot V. Silvaško, būrys Lietuvos rinktinės debiutantų rodo, kad komandoje po truputį vyksta kartų kaita, tačiau apie elitinio lygio turnyro naujokų galimybes kalbėjo nekurdamas papildomo spaudimo.
„Laikas eina, dalis sportininkų keičiasi. Bet debiutantams reikia įsitvirtinti, viską parodys rezultatai. Negali sakyti, kad tokiose varžybose dar nedalyvavę naujokai tikrai gerai pasirodys. Per treniruotes kovotojai gali atrodyti labai gerai, bet ant tatamio yra daug kitų niuansų, nesinori prognozuoti“, – sakė patyręs karatė specialistas.
