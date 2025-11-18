 Lietuvos kurtieji badmintonininkai iriasi į priekį, krepšininkai – klumpa

Lietuvos kurtieji badmintonininkai iriasi į priekį, krepšininkai – klumpa

2025-11-18 21:36
Pranešimas spaudai

Japonijos sostinėje Tokijuje įsibėgėjusių kurčiųjų vasaros deflimpinių žaidynių trečiąją dieną labiausiai džiugino Lietuvos badmintonininkai.

Į mišrių dvejetų atkrintamąsias varžybas pateko abu lietuvių tandemai. Prie anksčiau vietą išsikovojusių Tado Rimkaus ir Aurelijos Ramaneckaitės, antradienį prisišliejo ir Kazimieras Dauskurtas su Vaiva Žymante. Pastaroji pora antrosiose E grupės rungtynėse po gana atkaklaus mačo 2:1 (17:21, 21:10, 21:17) palaužė indų badmintonininkus – Piyushą, Shreyą Singlą.

Vyrų dvejetų turnyre mūsų rinktinės lyderiai – K. Dauskurtas ir Ignas Reznikas žaidynes pradėjo nesėkme. Lietuviai pirmame mače du kartus vienodu rezultatu 15:21 nusileido Turkijos dvejetui Mehmetui Eminui Aktašui ir F. Buyukgoze. Antrosiose rungtynėse K. Dauskurtas ir I. Reznikas nepaliko nė mažiausių vilčių brazilams Felipei Cardoso, Leonardui Domingosui – 21:6, 21:2.

Mūsų vyrai, savo grupėje užėmę antrąją vietą, pateko į tolesnį etapą.

Pirmasis dvejetas, pasitraukęs iš žaidynių – moterų. Aurelija Ramaneckaitė, Vaiva Žymantė turėjo du atkaklius mačus, su varžovėmis kovojo kaip lygios su lygiomis, tačiau sėkmė buvo ne jų pusėje. Iš pradžių lietuvės 22:24, 15:21 pralaimėjo Hyang Kim, Soyi Park iš Pietų Korėjos, vėliau 20:22, 15:21 – Malaizijos atstovėms – Wei Ying Boon, Zu Tung Foo.

Vienintelis Lietuvos kurčiųjų sportininkų delegacijos bėgikas Edvinas Vaičiulis antradienį varžėsi 1500 m distancijos kvalifikacinėse varžybose, kuriose buvo 20 dalyvių.

Savo bėgimo grupėje užėmęs 6-ą vietą (4 min. 19,80 sek.), klaipėdietis pateko į finalinį dvyliktuką. Kova dėl medalių vyks trečiadienį.

Antradienį Lietuvos krepšininkai net 25 taškų skirtumu – 56:81 (9:26, 17:15, 14:20, 16:20) pralaimėjo Lenkijos rinktinei.

Rezultatyviausiai tarp mūsiškių žaidęs Gediminas Žukas surinko 19 taškų. Benas Šimanauskas pelnė 10, Lukas Gužauskas – 7 taškus.

Tai antroji mūsų taikliarankių nesėkmė Japonijoje per dvejas varžybas. Ar pateks Rolando Rakučio auklėtiniai į kitą etapą, atsakys paskutinės grupės rungtynės su Taivano penketuku, vyksiančios trečiadienį.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos kurtieji badmintonininkai
Edvinas Vaičiulis
kurčiųjų vasaros deflimpinės žaidynės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų