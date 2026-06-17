Lietuvos lengvosios atletikos bendruomenę sukrėtė skaudi netektis

T. Nekrošaitė gimė 1961 m. spalio 19 d. Kauno rajone, Bitvane. Ieties metikė 2001 baigė Lietuvos kūno kultūros akademiją. Daugkartinė mūsų šalies čempionė 1991–1994 buvo Lietuvos lengvosios atletikos rinktinės narė. 2008 metais su kitais autoriais parašė vadovėlį „Lengvoji atletika“.
„T. Nekrošaitė buvo ieties metimo atstovė, dalyvavo 1992 m. Barselonos vasaros olimpinėse žaidynėse, kur iškovojo 18-ą vietą. Vėliau treniravo būrį ieties bei disko metikų, tarp jų – Ritą Ramanauskaitę, Indrę Jakubaitytę, Tomą Intą, Livetą Jasiūnaitę, Orintą Navikaitę, Oksaną Dobrovolskają.
Pernai gruodį T. Nekrošaitė pripažinta paralimpinio sporto „Metų trenere“, o šį vasarį atsiėmė Lietuvos tautinio olimpinio komiteto apdovanojimą „Už viso gyvenimo nuopelnus“.
Užuojauta šeimai ir artimiesiems, šią sunkią valandą liūdime kartu“, – rašoma Lietuvos lengvosios atletikos federacijos pranešime.
Informacija apie atsisveikinimą bus pateikiama vėliau.
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