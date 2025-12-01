Lietuvos plaukikai tęsia medalių medžioklę

Treniruoja kaunietis
Kaune pas trenerį Tadą Duškiną besitreniruojanti Kotryna Teterevkova užtikrintai įplaukė į dar vieną Europos čempionato pusfinalį.
200 m krūtine plaukusi 23 metų vilnietė distanciją įveikė per 2 min. 22,57 sek. ir aštuntu rezultatu įsirašė į pusfinalį.
K. Teterevkovai priklauso ir Lietuvos rekordas – ji 2024 m. 200 m krūtine Budapešte nuplaukė per 2 min. 20,48 sek.
Iš lietuvių ketvirtadienį pirmasis startavo Tajus Juška. 100 m peteliške kaunietis įveikė per 51,50 sek. ir užėmė 24 vietą. Greičiausiai atrankoje pasirodė prancūzas Maxime’as Grousset (49,58 sek.).
Kartu su K. Teterevkova atrankoje plaukė ir Smiltė Plytnykaitė. Aštuoniolikmetė Europos jaunimo čempionė iš Vilniaus fiksavo 2 min. 27,68 sek. rezultatą, pagerindama asmeninį rekordą, ir bendroje įskaitoje užėmė 20 vietą. Greičiausiai atrankoje plaukė britė Angharad Evans (2 min. 20,83 sek.).
Pavardė pažįstama
Prieš tai perpus trumpesnėje distancijoje K. Teterevkova pirmoji iš lietuvių prasibrovė į pirmenybių finalą. Jame 100 m krūtine distancijoje ji sugaišo 1 min. 04,58 sek. ir užėmė septintą vietą.
Rungties nugalėtoja tapo Eneli Jefimova (1 min. 02,82 sek.) iš Estijos. Ji pagerino net dvylika metų gyvavusį Europos čempionatų rekordą, kuris nuo 2013 m. priklausė Rūtai Meilutytei (1 min. 02,92 sek.).
Tiesa, svarbesnis – pasaulio – rekordas vis dar priklauso mūsų šalies rinktinės lyderei. Tais pačiais 2013 m. kaunietė distanciją nuskriejo per 1 min. 02,36 sek. Būdama vos šešiolikmetė Rūta aršiai konkuravo su kita Jefimova – dabar karjerą baigiančia ruse Julija Jefimova.
Kraštiečių trio
Trečiadienį solidžiai pasirodė ir vyrai. 200 m laisvu stiliumi pusfinalyje plaukęs Danas Rapšys kartu su kitu panevėžiečiu Tomu Lukminu pateko ir į pirmenybių finalą.
2024 m. pasaulio vicečempionas D. Rapšys distanciją įveikė per 1 min. 42,10 sek. ir buvo aštuntas, o T. Lukminas plaukė kiek greičiau – 1 min. 42,00 sek. ir į finalą žengė šeštuoju numeriu.
„Man ne tiek svarbu, su kuo plaukti, tačiau kai žinau, kad galėsiu eiti į call room’ą ir ten sutikti savų žmonių, pasikalbėti visuomet smagu. Tomas dar ir plaukia sparčiai, dėl jo labai smagu. Atsimenu, kai pats gerindavau asmeninius rekordus, tas jausmas yra tiesiog kosminis“, – save su devyneriais metais jaunesniu kolega lygino 30-metis D. Rapšys.
Gerai jaučiamės, puikiai praleidome laiką. Man atrodo, kad plaukimas estafetėse ir yra komandos dvasia ir vienas kito palaikymas.
Dar vienas panevėžietis Kristupas Trepočka distanciją įveikė per 1 min. 43,24 sek., beveik 0,5 sek. pakoregavo savo karjeros rezultatą ir užėmė septynioliktą vietą.
Sutrukdė kvota
Su jais atrankos plaukimuose startavo vienas jauniausių rinktinės narių Tajus Juška. Šešiolikmetis 200 m nuplaukė per 1 min. 43,02 sek. ir savo asmeninį rekordą pagerino daugiau nei 2 sek.
Pasaulio jaunimo čempionas būtų patekęs į pusfinalį, nes užėmė penkioliktą vietą, tačiau dėl šalių kvotos pusfinalyje gali dalyvauti tik du tos pačios šalies atstovai.
Aukštaitijos sostinės atstovas Andrius Šidlauskas 200 m krūtine atrankoje užėmė vos 41 vietą (2 min. 12,36 sek.) tarp 46 sportininkų. Panevėžiečiui priklausantis Lietuvos rekordas šioje rungtyje siekia 2 min. 05,14 sek. Nuo pusfinalio jį skyrė beveik 6 sek.
Vyrų 100 m plaukimo nugara atrankoje Mantas Kaušpėdas užėmė 24 vietą (51,85 sek.) tarp 45 dalyvių. Iki pusfinalio aštuoniuolikmečiam klaipėdiečiui trūko tik 0,19 sek. Jo asmeninis rekordas – 51,34 sek.
Komandos dvasia
Trečiadienį Lietuvos rekordą net dukart perrašė mūsų šalies komanda (Mantas Kaušpėdas, R. Meilutytė, S. Plytnykaitė ir Jokūbas Keblys).
Kvartetas finale 4 po 50 m kompleksiniu būdu distanciją įveikė per 1 min. 38,71 sek. ir užėmė septintą vietą. Lietuviai rekordą gerino ir atrankos varžybose.
Aukso medalius iškovojo Italijos sportininkai, pagerinę ir Europos pirmenybių rekordą (1 min. 36,09 sek.), sidabrą pelnė Nyderlandų atstovai, o bronza atiteko lenkams.
„Gerai jaučiamės, puikiai praleidome laiką. Man atrodo, kad plaukimas estafetėse ir yra komandos dvasia ir vienas kito palaikymas“, – po finišo ltusaquatics.com sakė R. Meilutytė.
