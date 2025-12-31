Lietuvos kurčiųjų sportininkų pasiekimai 2025 metais: daugiausia medalių susižėrė vilniečiai

2025-ieji sėkmingiausi buvo Vilniaus sportininkams, kurių trofėjų maišas – didžiausias, nes jame net 25 aukso, 23 sidabro ir tiek pat bronzos medalių. Iš viso – 71.
Antroje vietoje – klaipėdiečiai. Jie per šiuos metus taip pat iškovojo 25 aukso medalius. Uostamiesčio atletai dar pelnė 21 sidabrinius bei 8 bronzinius apdovanojimus. Tad pajūrio sportininkų sąskaitoje 54 medaliai, kurių didžiąją dalį iškovojo lengvaatlečiai bei plaukikai.
Treti medalių įskaitoje – kauniečiai. Laikinosios sostinės sportininkų maiše – 14 aukso, 13 sidabro ir 11 bronzos medalių. Iš viso – 38.
Panevėžio sporto meistrai metus palydi iškovoję du aukso, du sidabro ir šešis bronzos medalius.
