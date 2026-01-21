 Pagerbtas klausos negalią turintis rutulio stūmikas Mindaugas Jurkša

Pagerbtas klausos negalią turintis rutulio stūmikas Mindaugas Jurkša

2026-01-21 14:39
LKSK inf.

Raudondvario dvaro menų inkubatoriuje už pasiekimus 2025-aisiais metais buvo pagerbti Kauno rajono sportininkai.

Juos pasveikino ir apdovanojo rajono meras Valerijus Makūnas, Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, Lietuvos sporto universiteto rektorė Diana Rėklaitienė.

Pirmiausiai buvo pagerbtas reikšmingiausią pergalę tarp rajono sportininkų pasiekęs Mindaugas Jurkša. Rutulio stūmikas sulaukė didžiausio dėmesio, nes 25-osiose deflimpinėse vasaros žaidynėse Japonijoje iškovojo čempiono titulą.

Būtų buvusi pagerbta ir Birutė Aleknavičiūtė, kartu su Dorotėja Keraite tapusi deflimpine vicečempione moterų paplūdimio tinklinio varžybose, tačiau legendinė kurčiųjų tinklininkė negalėjo atvykti į renginį dėl asmeninių priežasčių.

Kartu su M. Jurkša į pagerbtuvės atvyko ir Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto prezidentas Edvinas Kriūnas.

„Praėję metai mūsų kraštui buvo ypatingi. Už aukšto meistriškumo sportininkų rėmimą, ilgametį masinio sporto tradicijų kūrimą ir sporto infrastruktūros plėtrą Kauno rajono savivaldybei įteiktas Metų sporto savivaldybės apdovanojimas Nuoširdžiai dėkoju atletams už gražias pergales ir krašto garsinimą pasaulyje“, – sveikindamas susirinkusiuosius savo rajono sporto darbuotojams ir sportininkams gerų žodžių negailėjo V. Makūnas.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas
Mindaugas Jurkša
deflimpinės vasaros žaidynės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų