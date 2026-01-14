Maratonas be klaidų: Baciuška – penktą kartą ant „Stock“ klasės podiumo

Po pergalės devintajame etape Rokas Baciuška „Stock“ klasėje startavo pirmas. Pirmojoje greičio ruožo dalyje lietuvis trumpam atsiliko nuo komandos draugo Stéphane’o Peterhanselio, tačiau jau ties 91 km žyma perėmė lyderystę ir ją nuosekliai didino iki pat finišo.
Sprendžiant pagal trasos duomenis, apie 70–80 km greičio ruožo atkarpoje Sara Price ir S. Peterhanselis susidūrė su situacija, pareikalavusia papildomo laiko, tuo metu į podiumo pozicijas buvo pakilusios dvi „Toyota“ ekipos. Visgi vėliau „Defender“ ekipa atgavo antrą ir trečią vietas.
R. Baciuška etapą įveikė per 06:09:01 val. – tai buvo itin ilga ir fiziškai alinanti diena kopose. Antrąją vietą užėmė S. Price, atsilikusi 21.41 min., trečias finišavo S. Peterhanselis, praradęs 22.26 min. Po šio etapo R. Baciuška bendroje „Stock“ klasės įskaitoje pirmauja jau daugiau nei 3,5 valandos.
„Dakaras tikrai neleido pailsėti dvi dienas iš eilės. Vakar buvo greita, bet sudėtinga navigacija – daug paslėptų žymų, tačiau viską radome, Oriolis atliko labai gerą darbą. Praradome gal tik penkias–šešias minutes. Šiandien – labai daug kopų, mažas greitis, šešios valandos automobilyje tikrai išvargino. Svarbiausia, kad automobilis atlaikė, esame finiše, laimėjome dar vieną etapą. Dabar laukia pasiruošimas rytojaus etapui“, – kalbėjo R. Baciuška.
Dakaro ralis į Bišos regioną sugrįžo jau septintą kartą, tačiau per visą istoriją čia pergalę automobilių (T1+ Ultimate) įskaitoje yra iškovoję vos penki sportininkai. Tarp jų – tokios Dakaro legendos kaip Carlosas Sainzas, S. Peterhanselis, Henkas Lateganas ir Sethas Quintero. Šiame išskirtiniame sąraše nuo 2025 metų puikuojasi ir R. Baciuška, kuris pernai Bišoje laimėjo sunkiausią „48h Chrono“ etapą, taip įrašydamas savo pavardę greta ryškiausių Dakaro ralio vardų.
Bendroje automobilių įskaitoje netikėtą pergalę iškovojo Mathieu Serradori (Prancūzija, Century Racing). Nepaisant gautos dviejų minučių baudos, jis sugebėjo išlikti lyderiu ir finišuoti 6.12 min. priekyje Nasserio Al-Attiyah (Dacia Sandriders). Trečią vietą užėmė Sébastien’as Loebas, atsilikęs 9.20 min. Maratoninis etapas ir sudėtingos kopų sąlygos smarkiai sumaišė kortas daugelyje klasių, tačiau „Stock“ kategorijoje R. Baciuška ir toliau demonstruoja stabilų ir brandų važiavimą, didindamas savo pranašumą.
Rytoj vienuoliktasis etapas ves iš Bišos į Al Henakiyah. Nors trasos reljefas leis važiuoti didesniu tempu, sportininkų lauks itin ilga diena – daug sankryžų, navigacinių sprendimų ir beveik 900 km bendra distancija, kuri pareikalaus maksimalios koncentracijos.
