Su prapjauta padanga finišavęs Klevinskas: važiavau kaip senjoras

Antroji maratono diena motociklininkams paserviravo 420 kilometrų trasą, 368 km iš jų sudarė greičio ruožas. Atvirkščiai nei pirmoji maratoninėje atkarpoje, šioje dominavo smėlis ir kopos, todėl krito ir lenktynininkų tempas. O kopos, anot organizatorių, buvo itin klastingos – netrūko stačių viršūnių su aštriais nusileidimais, o smėlis buvo itin klampus ir minkštas.
Nors kilometras ir nebuvo ilgas, tačiau trasa pasirodė negailestinga. Iš greičio ruožo po skausmingų kritimų pasitraukė keli sportininkai, kitus stabdė maratoninio intensyvumo neatlaikiusi technika. Tad kiekvienas sportininkas, kuriam pavyko kirsti dešimtojo greičio ruožo finišo liniją, galėjo švęsti mažą pergalę prieš Saudo Arabijos kraštovaizdį.
Pirmasis „AG Dakar Dubai“ komandoje tokią pergalę šventė Saulius Klevinskas. Jam finišavimas reiškė išties daug, nes dėl pirmoje maratono pusėje patirtos nesėkmės teko itin saugotis.
„Pirma diena buvo smagesnė už antrąją. Vakar greičio ruože prapjoviau padangą, tad šiandien važiavau kaip senjoras, turėjau taupytis, kad pasiekčiau finišą. Kalbėjau su keliais lenktynininkais, atėjo ir (Skyler) Howes, pažiūrėjęs į padangą patarė, kad zateškės (užtraukėjai) nepadės ir finišą pasieksiu tik važiuodamas ne daugiau nei 120 km/h. Dabar, kai pasižiūrėjau į padangą, atrodo viskas gerai, tai gal bijojo, kad jį aplenksiu. Jeigu rimtai, bet kuriuo momentu galėjo ta padanga nusimontuoti, todėl turėjau šiandien nerizikuoti ir suvažiuoti labai ramiai”, – finiše įspūdžiais dalijosi marijampolietis.
Ilgai netrukus finišą pasiekė ir Gediminas Šatkus. Anot sportininko, maratonas buvo tikrai varginantis ir negailestingas.
„Baterija mano tuščia. Daug kartų kritau, jau pirmoje trasos pusės kritau kelis kartus, išsipūtė visos mano oro pagalvės, turėjau važiuoti daug ramiau, nusimesti greitį. Labai džiaugiuosi, kad pasiekiau finišą, nes diena buvo neįtikėtinai sudėtinga. Realiai nekantrauju, kada jau tas Dakaras baigsis” – komentavo sportininkas.
Dešimtojo greičio ruožo preliminarūs rezultatai:
- S. Klevinskas – 6 val. 4 min. ir 57 sek. (bendroje įskaitoje – 56 vieta, Rally 2 klasėje – 45 vieta);
- G. Šatkus – 6 val. 54 min. ir 47 sek. (bendroje įskaitoje – 76 vieta, Rally 2 klasėje – 65 vieta).
Iki Dakaro finišo lieka vos trys greičio ruožai. Ketvirtadienio trasa ves į Al Henakiyah miesto bivaką, o tai reiškia ilgą laiką kelyje – iš viso sportininkams reikės nuvažiuoti 883 kilometrus, iš kurių – 346 kilometrai greičio ruožo. Organizatorių teigimu, kelio danga ir trasa bus mažiausia dienos problema. Daug sudėtingesniu iššūkiu taps navigacija, kadangi sportininkų kelyje netruks įvairių važiuojamosios dalies išsišakojimų, tad sėkmė šypsosis tiems, kurie gebės iššifruoti kelio knygą.
