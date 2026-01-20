Maslobojevas rėžė Dirksčiui: saldžiai miegosiu, kai tave pakasiu

Prieš artėjančias kovas išankstinėje spaudos konferencijoje pasirodė du Lietuvos kovotojai, nevengiantys apsižodžiuoti – S. Maslobojevas ir D. Dirkstys. Žaibų netrūko ir šį kartą.
„Mano sąžinė yra švari, mano kūnas – juolab. Mes visa tai įrodome, liko tiesiog popierizmus sutvarkyti. Kaip ir visi pripažįsta, netgi toje pačioje organizacijoje pripažįsta, kad čia kažkokia suirutė gavosi. Mes važiuojami toliau ir nesustojami. Pusę metų gal apstoję buvom, nebuvome pasiruošę kovoti, bet supratome, kad naujus metus reikia pradėti stipriai – pratęsėme sutartį su UTMA“, – konferencijoje kalbėjo S. Maslobojevas ir teigė į šiuos metus žiūrintis pozityviai.
Kovotojas teigė, kad pasaulinį pripažinimą jau turi, tik Lietuvoje „kažkokia suirutė vyksta“.
„Reikia Lietuvoje sudėlioti visus reikalus. Esu atviras visiems pasiūlymams ir, aš manau, kad sudėliosime viską į savo vietas šiais metais“, – sakė jis.
Tiesa, jo pakalbinti netruko konferencijoje dalyvavęs D. Dirkstys.
„Girdėjau, Sergejau, sakei žmonėms, kad bijai manęs. Kodėl?“ – klausė jis.
„Taip, bijau, – pripažino S. Maslobojevas. – Bijau žiūrėti tavo tėvams į akis prie tavo karsto. Nenoriu tos baimės. Bet jeigu jau teks, tai teks.“
„O kaip tu žiūrėsi, kai miegosi?“ – vėl klausė D. Dirkstys.
„Aš tikrai labai saldžiai miegosiu, kai tave pakasiu“, – žodžių į vatą nevyniojo S. Maslobojevas.
Skirtumas tarp manęs ir tavęs – kad aš padarau ir tada pasakau, o tu sakai, bet nė velnio nedarai.
„Suprasi, kad tavo šou, važinėjimas, kvietimas kovoti su kovotojais iš kitų disciplinų, kad jis čia negroja <...> Kai suprasi, kad sutinki vieną geriausių pasaulio kikboksininkų, nurysi savo dantis taip, kaip Jake'as Paulas nurijo“, – pridūrė jis.
„Kol kas ringe tu nė vieno karto neparodei nieko gero. Šalkovskis išėjo perdegęs. Jaunas bachūras pirmą kartą gyvenime išėjo į tokią didžiulę areną. Aš „pliūchą“ jam daviau po pirmo raundo, jis vos pastovi ant kojų. Jo „neišjungti“ tokioje būsenoje? Čia jau reikia jį užrištomis rankomis, jis pats vos pastovėjo ant kojų. Krilavičius iš MMA atėjo, žmogus metru žemesnis už tave – su juo nieko nesugebėjai padaryti, tik kritai iš ringo kaip šiukšlių maišas. Gėda. Gėda. Tave už ausų tempia pastoviai...“ – kalbėjo S. Maslobojevas.
S. Maslobojevo teigė kvietęs D. Dirkstį kartu treniruotis.
„Nosis išsitaškė, visas kruvinas, stovi drebantis, laimingas, kad tik neužmušė. Antrą kartą atvažiavau, padarėme lengvą sparingą, draugai sako: „Nemušk stipriai“. O pats, pažiūrėjome – kojos lūžo. Aš net nemušiau stipriai, o jis man apie baimę bando kalbėti. Dominykai, baimė vienintelė yra – neužmušti tavęs. Skirtumas tarp manęs ir tavęs – kad aš padarau ir tada pasakau, o tu sakai, bet nė velnio nedarai. P****bolas. Aš tokius žmones taip vadinu“, – rėžė S. Maslobojevas.
