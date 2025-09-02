Mindaugo Kiero žmona pasidalijo jautriu vaizdo įrašu: paskutinė mūsų vasara kartu

Moteris socialiniuose tinkluose patalpino vaizdo įrašą, kuriame įamžintos paskutinės šeimos vasaros akimirkos visiems būnant kartu.
Įrašas sulaukė daugybės komentarų, palaikančių šeimą šiuo sunkiu laikotarpiu.
„Kaip gerai, kad filmavai ir fotografavai gyvenimą, jis gyvas tavo širdy ir vaikuose amžinai“, – rašė laidų vedėja Beata Nicholson.
„Didžiulė dovana po savęs palikti tiek gėrio, tiek meilės ir tiek palytėtų žmonių. Prasmingai nugyventas gyvenimas, nors ir žiauriai per trumpas“, – komentavo fotografė Neringa Rekašiūtė.
Atsisveikinimas su M. Kieru vyks rytoj, 17–21val., ir ketvirtadienį, 10.30–13.30 val., laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“, 2 salėje, Ąžuolyno g. 10., kiek anksčiau pranešė J. Kierė.
Po atsisveikinimo kviečiama uždegti žvakę prie M. Kiero antrųjų namų – ledo arenos.
Šv. Mišios vyks ketvirtadienį 9 val. Dievo Gailestingumo šventovėje, Dominikonų g. 12, laidotuvės – 14 val.
Šeima turi vieną prašymą – vietoj gėlių atnešti po vieną žvakę.
„Tegul šviesos jūra liudija, koks ryškus žmogus buvo Mindaugas ir kiek daug jis reiškė kiekvienam, kuris jį pažinojo“, – prašė velionio žmona.
Kaip jau buvo rašyta, liūdna žinia apie M. Kiero mirtį šeštadienio vakarą dalijosi asociacija „Hockey Lietuva“.
„Lietuvos ledo ritulys neteko šalies sporto šakos vedlio, lyderio ir simbolio. Asociacija „Hockey Lietuva“ reiškia nuoširdžią užuojautą mirusio Lietuvos ledo ritulio rinktinės trenerio Mindaugo Kiero šeimai, velionio artimiesiems“, – buvo rašoma pranešime.
Panašu, kad vyras žuvo po nelaimingo atsitikimo.
„Jis nuo lieptelio šoko į vandenį ir jau per atpažinimą buvo matyti pramušta galva ir kaklas“, – LRT.lt sakė M. Kiero draugas ir bendražygis Šarūnas Kuliešius.
M. Kieras yra vienintelis šalies ledo ritulininkas per visą istoriją, kuris į pasaulio čempionatus vyko 20 metų iš eilės (1999–2018 m.). Gynėjas už nacionalinę komandą sužaidė net 100 rungtynių, o paskutiniame mače, kuriame ėjo kapitono pareigas, iškovojo 1B diviziono auksą.
